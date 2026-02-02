ソフトバンクの将来を担うルーキーを紹介した「輝け！ 2026shニューフェース」は育成編です。クラブチームからNPB入りをつかんだ育成5位の鈴木貴大外野手（24）＝CLUB REBASE、神奈川県出身、右投げ右打ち＝を紹介します。（取り上げた選手の初出以外敬称略）

小学3年から野球を始めてプロを目指した鈴木貴は母子家庭で育った。母の朋子（45）に負担はかけまいと神奈川県立の藤沢清流高に進学。一塁と外野を守り、2年春にベンチ入り。時間さえあれば素振りをした。「常に実直に取り組む向上心があった」。監督の榎本正樹（37）は語る。

進学した富士大は、山川穂高（ソフトバンク）ら多くのプロを生んだ強豪。想像以上にレベルが高かった。「自分が生き残る道はめちゃくちゃ打つことしかない」。2年冬から打撃練習を重点的に行い、3年春の紅白戦で結果を出した。それでも北東北大学リーグでの出場は4年間でほとんどなかった。

卒業しても夢は諦め切れなかった。大学4年から通っていたトレーニング施設「Rebase」がつくったクラブチーム「CLUB REBASE」に所属した。「力強いスイングをする」。監督の田口蒔人（32）は当時の印象を語る。1年目の鈴木貴はプラスチックの製造会社で働きながら練習時間を確保した。

「野球に全振りして勝負を懸けよう」。一昨年9月、打撃を評価した田口が提案し、鈴木貴は乗った。

「24歳までにプロになる」―。朋子にそう告げると「気の済むまでやりなさい」と背中を押してくれた。仕事を辞め、トレーニング施設でのアルバイトをしながら鍛錬を続け、2打席連続本塁打を放つなど活躍。プロへの扉を開けた。

常に応援し続けてくれた母がいたから進めた道。恩返しへの思いを胸に、バットを振る。（濱口妙華）