¡ÖÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢µ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×20ÂåÁ°È¾¤ÇµÙ¶È¤â·Ð¸³¡Ä28ºÐ½÷Í¥à½é¤á¤Æ¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¢¤ì¤Ï³§¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤¹¡×
»öÌ³½ê¤¬¸ø³«¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÆüËÜÈ±¤ËÃåÊª»Ñ¡Ä¡£»þÂå·à¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«(28)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK BS»þÂå·à¡ÖÉâÏ²±À¡×¤ÎÂè5²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅâÅÄ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÃã²°¤Î½÷Ãæ¡¦¤ªµ×Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÅâÅÄ¤¬ÆüËÜÈ±¤ËÀÖ¤¤¶ß¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤Î»þÂå·à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÏÂÉþ»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤è¤Í¡¡Ì¥ÎÏÅª¤À¤â¤Î¡×¡ÖÄ®Ì¼Ìò¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö²¿¤«¤·¤Ç¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÇÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï ¤¢¤ì¤Ï³§¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅâÅÄ¤Ï2020Ç¯1·î¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢21Ç¯9·î¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ösomething in the air¡×¤Ç½÷Í¥Éüµ¢¤·¤¿¡£