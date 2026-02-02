¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ20ËÜÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¤¬¿ÍÀ¸ºÇ½ÅÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤ï¤±
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤¬¥á¥¤¥óµå¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Á´ÂÎÎý½¬¸å¤ÎÆÃÂÇ¤Ç½©¹Í¥¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤ò¹³Ñ¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÌøÄ®Ã£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê±þ¤¨¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂÇµå¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤È³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËºòÇ¯¤è¤ê¤âÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢Ê¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿àÇØ·Êá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÌøÄ®¤Ï¿ÍÀ¸ºÇ½ÅÎÌ¤È¤Ê¤ë86¥¥í¤Çº£¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Î³«Ëë¤Ï¡Ö82¥¥í¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÌó4¥¥íÁý¤·¤À¡£ÍýÍ³¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂÇµå¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡×¤òµá¤á¤¿¤«¤é¡£¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ³Î¤Êº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç100¡ó¤ÎÎÏ¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇµå¤ò80¡ó¤ÎÎÏ¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã±½ã¤ËÈôµ÷Î¥¤Ï¿¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ê³°Ìî¡Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤ÇÊá¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÂÇµå¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìî¼ê¤Î´Ö¤òÈ´¤¯ÂÇµå¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÅÚÂæ¡ÊÂÎ½Å¡Ë¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÇµå¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼«Á³¤È°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°Õ¼±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍýÏ©À°Á³¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ïº£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³¤«¡£ºòµ¨¤Ï¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê3³ä8Ê¬4ÎÒ¡Ë¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¡£ÉáÄÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æº£¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Æ±¤¸³°Ìî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÌøÅÄÍª´ô¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤È¤¤¤Ã¤¿µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÌøÄ®¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤À¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶¥Áè¤òàµÁÌ³ÉÕ¤±á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡Ö¶¥Áè¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£¤à¤·¤í¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¶¥Áè¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ20ËÜÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£»Ö¹â¤¯¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ËÎ×¤à¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë