◆記者コラム・タカ番24時

春季キャンプが1日から始まった。宮崎空港に降り立ち、南国の風を浴びると「もう1年たったのか」と驚かされる。

今シーズン一番の注目といえば、2年連続で開幕投手を務めた有原（日本ハム）の穴を誰が埋めるのかだろう。2年連続で最多勝に輝いた勝ち頭であることはもちろん、チームトップの175イニングを投げた投手がいなくなるというのは想像以上に痛い。

その中で小久保監督は「投手の若い選手。前田悠伍と前田純、あと大野稼頭央」と若手左腕の3人に期待する。前田純は特に勝負の年になりそうだ。昨年、先発ローテーションの一角を担うも、1軍の登板は6月18日の広島戦が最後。左肘の炎症を起こし、リハビリ組で昨季を終えた。

「靱帯（じんたい）をやっていて。神経系（の痛み）も出ちゃって」。ネットスローを再開したのは昨年8月末。長い間投げられず、野球ゲームでストレスを発散し、時々球場に足を運んでは仲間たちのプレーを直接観戦した。今回の春季キャンプはC組（3、4軍）でスタート。「もう投げられる」と再起に向けて順調な調整を続けている。

昨年末は松本晴と渡米してトレーニング。体が前に突っ込んで開く投球フォームを修正したことで、肘の負担も少なくなり、球速アップも期待できるという。「先発として長いイニングを任されるようになりたい。あとは完投も。バッターを圧倒する投球をして負けない投手を目指したい」。新たなイニングイーター＆勝ち頭に立候補する。（大橋昂平）