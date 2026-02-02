リニア中央新幹線静岡工区をめぐり静岡市の難波市長がJR東海に苦言です。大井川の水資源の補償問題で県との合意までに12年を費やしたことについて「JR東海の初動対応の不十分さが長期化した大きな要因だ」と述べました。

【動画】「ひどかった」リニア静岡工区めぐり静岡市長がJR東海に苦言 県との水資源補償合意まで12年...長期化の要因「初動対応の不十分さ」 指摘

＜静岡市 難波喬司市長＞

難波市長が指摘したのはリニア工事の水問題をめぐるJR東海の対応です。静岡工区では大井川の水資源への影響が懸念されるとして県とJR東海が12年にわたり協議を続けた結果、1月24日、ようやく合意に至りました。

難波市長は副知事としてリニアを担当していた立場を踏まえ、「文書の締結は大きな成果だ」と評価したうえで、JR東海の初動対応を改めて非難しました。

＜静岡市 難波市長＞

一方、環境への影響を議論する市の協議会は別問題として、発生土の置き場などについて引き続き、議論を進めていくとしています。