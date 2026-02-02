【売り上げランキング】発売前週ながら『G440 K』が首位に！ 3大メーカーの争いはピンが一歩リードか？
最新のドライバーランキングでは発売前のモデルが1位に立つという異例の展開となった。首位に立ったのはピンの『G440 K』、2位にはテーラーメイド『Qi4D』が続いている。どちらも発売前ではあるが、受注段階で販売にカウントしたことによって、ランキングに入ってきたようだ。ピン、テーラーメイドに続き、1月19日からはキャロウェイの『クアンタムシリーズ』も正式発表。3大メーカーの予約状況について、有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。
【写真】4位以下にはテーラーメイドの新作がランクイン！ ドライバー売り上げトップ10
「当店では3メーカーの予約状況はかなり僅差です。その中でも一歩リードしているかなというのがピンの『G440 K』。最近はドライバーに曲がらない性能を求めるアマチュアが増えたことで興味をもたれるお客さんが多いです」 『G440 K』を打ったお客さんの反応は？ 「前作の10K（G430 MAX 10K）よりも顔が少しスマートに見えるようになったことで『構えやすい』という第一印象をもたれる方が多いです。また、カーボン比率の割合を増やしたことで、慣性モーメントは高いのに『振りやすくなった』という声もあります」 『G440 K』の発売日は2月5日。2月1週のランキングで、どこまで販売本数を伸ばしてくるのか注目したい。◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
