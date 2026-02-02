3児の母・小倉優子、子どもたちに好評の“つなぎなしハンバーグ”を紹介「すごいです」「超美味しそう」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。子どもたちに好評だったという手作りのハンバーグを披露した。
【写真】「綺麗な形」「すごいです」小倉優子が披露した“つなぎなしハンバーグ”
小倉は「つなぎを入れないハンバーグを教えてもらったので、作ってみました！子ども達に好評でした」とつづり、見た目や形もきれいなハンバーグメインの食卓の写真をアップ。
「それにしても、次男はシャツ一枚で寒くないのか 私は自宅でも極暖のヒートテックを着ています笑」と、冬でも薄着で元気な様子を見せる次男（9）の食卓を前にする写真も添えた。
この投稿にファンからは「つなぎを入れなくても崩れないなんてすごいです 美味しそう」「お忙しい中手作りの食事 子供さんがうらやましい」「優子さん料理上手で素敵」「綺麗な形のハンバーグ」「ゆうこりんのお料理美味しそう」「ハンバーグ超美味しそう〜かぶってるソースが一段と美味しそう〜食欲更にアップ」「レシピ知りたいです」などのコメントが寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
