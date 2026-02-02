日本バスケットボール協会は２日、日本男子代表のトム・ホーバスヘッドコーチとの契約終了を発表した。協会は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、ＪＢＡとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明。２１年東京五輪で女子代表を史上初の銀メダルに導き、２３年には男子４８年ぶり自力五輪切符を獲得。熱血キャラで人気もあった名物指揮官の電撃退任に、日本バスケ界に激震が走った。

Ｗ杯、パリ五輪と戦った馬場雄大は「彼が日本バスケ界全体に光りをもたらしてくれました。様々な意見があると思います。だけど、僕達選手は強い気持ちを持って進むしかありません。この判断が正しかったと、そして、組織として、日本代表として、もっとより良いものに出来るようこれからも精進していきます。本当にありがとうトムさん」と思いを綴った。

今月２６日には２７年Ｗ杯アジア２次予選中国戦、来月１日には韓国戦（ともに沖縄）が控える中での衝撃の退任劇となった。