元「モーニング娘。」初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。福岡に移住して12年が経過したことを明かした。

中澤は2012年4月に一般男性と結婚。同年11月、長女を出産し、14年に福岡に移住。15年5月に長男を出産。現在は福岡を拠点にタレント活動をしている。

この日、「2月1日 福岡に移り住んで12年になりました」と報告。「干支が一周！あっという間でびっくり」とつづった。

「そんな日大切な日に、『Hello! Project 2026 Winter -White Tales / Silver Trails-』福岡公演に娘と2人で行ってきました」と後輩たちの公演を見に13歳の長女とともに訪れたことを明かし、「みんなパワフル！歌もパフォーマンスも艶っぽくかっこよかったり、MCでは同じ子なの？と思うほどキュートで可愛かったり、魅力いっぱいでした」とつづった。

同公演はメンバーに体調不良などが相次ぎ、欠席が続出。ハロプロ全体で12人が欠席する事態に。「今回、お休みのメンバーの思いも含めて 集中力高まったステージを見せてくれた私の後輩たちは素晴らしいです これから観るよ！というみなさん、楽しんできてくださいね！」と呼びかけ。

「Juice=Juiceの『盛れ！ミ・アモーレ』 生パフォーマンスが観れて嬉しかったー！」「お休み中のメンバーちゃんたちが早く復帰できますように」とつづった。