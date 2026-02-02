

文化放送は、2月21日（土）、22日（日）にBOAT RACE芦屋（あしや夢リアホール）にて、人気声優が出演するイベント「福岡あしや 文化放送声優フェス」を開催する。

豪華キャストによるトークイベントをメインに、各日2部制でお届けする本イベントでは、Day1となる21日（土）に人気男性声優の狩野翔、濱野大輝、矢野奨吾の3名が登場するトークイベント『狩野翔・濱野大輝・矢野奨吾のトークでフルスロットル！』を開催。Day2となる22日（日）には、YouTubeチャンネルも大人気のニューヤングTVの小野坂昌也に加え、小西克幸、置鮎龍太郎が出演するトークイベント『小野坂昌也☆ニューヤングTV出張版！in BOAT RACE芦屋』を開催する。

各ステージでは、出演者の近況トークのほか、BOAT RACE芦屋にちなんだ企画コーナーなど、ここでしか見られないスペシャルトークを予定しており、ファン必見の2日間となることは必至。

イベント特設サイトでは当日観覧の事前応募を受付予定（先着順・定員になり次第受付終了）。

＊応募フォームはおって案内

また、出演者へのメッセージも募集。

メールの宛先： special@joqr.net

※件名には「あしや声優フェスDAY1」または「あしや声優フェスDAY2」と明記。

なお、イベントの模様の一部は、文化放送（FM91.6／AM1134／radiko）にて2026年3月4日（水）午後7時00分～9時00分に特別番組として放送。

【イベント概要】

■イベント名：「福岡あしや 文化放送声優フェス」

■開催日時：2026年2月21日（土）、22日（日）

開場：午前11時 1部：正午開演 2部：午後2時30分開演

※イベントの模様の一部を、3月4日（水）午後7時00分～9時00分に文化放送で特別番組として放送

■出演：

Day1（2/21）：『狩野翔・濱野大輝・矢野奨吾のトークでフルスロットル！』

狩野翔、濱野大輝、矢野奨吾

Day2（2/22）：『小野坂昌也☆ニューヤングTV出張版！in BOAT RACE芦屋』

小野坂昌也、小西克幸、置鮎龍太郎

■会場：BOAT RACE芦屋 あしや夢リアホール（福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540番地）

■観覧：事前申込・先着順

■料金： 観覧無料

■主催： ボートレース芦屋

■協力：文化放送

■チケット問い合わせ先： info@ashiya-seiyufes.com

【特別番組概要】

■番組名：『狩野翔・濱野大輝・矢野奨吾のトークでフルスロットル！』

■放送日時：3月4日（水）午後7時00分～8時00分

■出演：狩野翔、濱野大輝、矢野奨吾

■番組名：『小野坂昌也☆ニューヤングTV出張版！in BOAT RACE芦屋』

■放送日時：3月4日（水）午後8時00分～午後9時00分

■出演：小野坂昌也、小西克幸、置鮎龍太郎