■これまでのあらすじ

夫のことは大切だが、夫のズレた優しさに妻はどうにも苛立ちが収まらなかった。言ったところで何も変わらないという諦めから言葉を飲み込み、ギスギスした夫婦関係に。反省して家族旅行を提案してみるも「ワガママ」だと一蹴されてしまう。夫が離婚を考えるのも無理はなかった。



夫は「最近、なんか息苦しくて…」と言います。私が不機嫌になっている理由をこれっぽっちもわかっていませんでした。

そこで…、義母から頻繁にふたり目を催促されていることを、夫に打ち明けました。夫は「なんで相談してくれなかったんだ」と驚いていましたが、私は何度も言ってきた。でも、そのたびに不機嫌になっていたのは、あなたのほう。私は…いつしか話し合うことを諦めてしまったのです。義母のことだけじゃない。育児も家事も私の負担ばかりが大きくて、キャリアを諦めるしかなくて、でもそれを口に出す気力すらなくて…。言いたいことを言えずにモヤモヤする毎日は、私だって息苦しかった！だけど、言わないと伝わるわけないんですよね。ここまで夫婦関係がこじれてしまったのは、話し合うことを諦めて不機嫌になっていた私が自ら招いたこと。夫の気持ちを受け入れようと思います。「ごめんなさい。離婚…しようか」

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)