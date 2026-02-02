週明け２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６１１．５４ポイント（２．２３％）安の２６７７５．５７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３６．９０ポイント（２．５４％）安の９０８０．１９ポイントと続落した。売買代金は３４７８億８５７０万香港ドル（約６兆８９８５億円）に拡大している（１月３０日は３０１６億１２４０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。米金融政策の不透明感に加え、中国景況感の悪化がマイナス材料だ。週末に公表された１月の中国製造業ＰＭＩ（国家統計局などによる）は４９．３に悪化し、景況判断の境目となる５０を２カ月ぶりに割り込んでいる。前月実績と市場予想（ともに５０．１）を下回った。非製造業ＰＭＩも節目割れの４９．４という結果。改善予想（５０．３）に反し、前月前月実績（５０．２）を下回っている。取引時間中に発表された民間集計の製造業ＰＭＩは上振れたが、相場を好転させることはなかった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が６．９％安、通信キャリア大手の中国聯通（７６２／ＨＫ）が６．３％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．６％安で引けた。中国聯通など通信キャリア各社に関しては、増値税（付加価値税）の６→９％引き上げが懸念されている。業界大手３社は１日、一部サービスに対する増値税の税率変更により、売上高と利益に影響が及ぶとの見通しを示した。

産金・非鉄セクターも安い。紫金鉱業のほか、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が８．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が８．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．６％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が８．３％ずつ下落した。金や非鉄の金属市況安が逆風。米金融緩和期待の後退を背景に、リスク資産の流動性が低下するとの見方が広がっている。

自動車セクターも急落。ＢＹＤのほか、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．８％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．３％安と値を下げた。販売低迷で業績不安がくすぶる。ＢＹＤの１月販売は前年同月比３０．１％減、小鵬の納車台数は３４．１％減、零ホウの納車台数は２７％増と拡大したが前月比で４７％減少した。

半導体セクターも売られる。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１１．２％安、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が９．３％安、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が８．７％安で取引を終えた。電気自動車（ＥＶ）や半導体のテック銘柄が急落し、ハンセン科技（テック）指数は３．４％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

半面、マカオ・カジノはしっかり。金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．１％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が１．６％、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が１．５％ずつ上昇した。１月のマカオ・カジノ売上高が前年同月比で２４％増加し、１２カ月連続でプラス成長を達成したことが材料視されている。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比２．４８％安の４０１５．７５ポイントで取引を終了した。産金・非鉄、石油・石炭など資源関連が安い。ハイテク、不動産、医薬、通信・メディア、保険、自動車、公益、インフラ関連なども売られた。半面、銀行は高い。酒造・食品飲料株も買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）