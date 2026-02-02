ギンビス『たべっ子どうぶつ』、“猫の日＝2・22”を記念した新商品を発売 ねこが主役の「カフェにゃて味」
ギンビスは、2月22日の「猫の日」を記念した新商品『ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味』（税別165円）を、2月9日より全国のコンビニエンスストアで限定販売する。
【写真】“通常版”のと比較！ロングセラー商品『たべっ子どうぶつ バター味』のパッケージ
『たべっ子どうぶつ』は、1978年に発売されたギンビスのロングセラー。『たべっ子どうぶつ バター味』は46種類の動物型ビスケットに、英語でそれぞれの動物名が印字され、食の楽しさやコミュニケーション、知育ツールなど、さまざまな側面を持った菓子として人気の商品だ。
なお現在は、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層に支持されている。
猫の日を記念して発売される『ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味』は、「ねこ」が主役の特別なパッケージ。ねこ以外の動物たちは、カフェ店員をイメージしたデザインで登場している。
また、ねこの鳴き声をもじって、「カフェ“ラテ”味」ではなく「カフェ“にゃて”味」としたり、肉球がデザインされていたりと、ねこの要素が散りばめられた、かわいらしいパッケージとなっている。
袋を開けた瞬間、カフェラテの甘い香りがふわっ。子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるよう、優しい味わいのカフェラテ味に仕上がっているという。
