『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』2026年にアニメ化決定 お祝いイラスト公開
小説『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』が2026年にテレビアニメ化されることが決定した。あわせてお祝いイラストが公開された。
【画像】どんな作品？『惚れ魔女』イラスト
本作は、湖に住む魔女ロゼが、密かに想いを寄せていた騎士ハリージュから「惚れ薬を作ってほしい」と告げられ、失恋する。ロゼは惚れ薬が完成するまでの間だけでも一緒にいられたらと、切ない想いを胸に日々を過ごしていく…“失恋”から始まるラブストーリー。
■原作・六つ花えいこ氏
「どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。」がアニメ化されることになりました。あまりにもびっくりしすぎて、今でもふとした時に「あれ？もしかして…アニメに…なる…！？」と驚いています。果報者です。
ここまで物語を大切に支えてくださった読者の皆様、いつも真剣に向き合ってくださる釜田先生、作品に心を寄せ、力を尽くしてくださる関係者の皆様。本当に、ありがとうございます。皆様とアニメでも、魔女の庵でお目にかかれることを願って。
