阿部顕嵐＆岩橋玄樹、9年ぶり共演で“野球デート”！「大好きになっちゃう」と親友へ愛の告白

多趣味な俳優・阿部顕嵐が趣味と関心が詰まった“夢の街”を建設する『アランタウン』が、1月23日（金）より「TELASA（テラサ）」で独占配信を開始した。

本番組は、阿部が“市長”として、全国の優れた施設を視察して回り、“夢の街”を創造していく“まちづくりシミュレーションバラエティ”。初回は、阿部の親友である岩橋玄樹をゲストに招き、2023年3月に北海道北広島市に開業した「エスコンフィールドHOKKAIDO」を訪れた。

「いわあら」としてファンの間でも親しまれている阿部と岩橋。中学時代からの仲である2人がおよそ9年ぶりの番組共演を果たした。

野球好きという共通点を持つ2人。今回、プロ野球選手たちから「神スタジアム」と称されるエスコンフィールドを視察することになり、阿部は「野球が本当に好きなんで、普通に楽しんじゃう」と胸を躍らせる。

岩橋も「中学生ぐらいからずっとお互い、野球好き」と切り出し、2人でバッティングセンターに行ったことや、野球の試合をした思い出を振り返った。

そして2人は、ファイターズガールの案内で施設を堪能。グラウンドでは、北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督と同じ席に座り、「いいね」「見やすいかも」と大興奮！

さらに球場に併設されたホテル「tower eleven hotel」へと向かい、かつてファイターズに在籍したレジェンド・ダルビッシュ有投手、大谷翔平選手をイメージしたスイートルームを見学した。

室内には両選手のサイン入りユニフォームが飾られており、岩橋は「近くで見たい」とうっとりとした表情を浮かべる。

また、部屋のバルコニーからはグラウンドが一望でき、岩橋は「最高の野球デートができそう！」とニンマリ。

その後、2人で理想の野球デートをシミュレーションする一幕も。バルコニーでグラウンドを眺める岩橋に、阿部が「どうこの野球場？」と尋ねる。

すると岩橋は「本当に素敵。顕嵐くんのこと大好きになっちゃう」と親友への愛を告白し、「全部この球場のおかげ。最高！」とご満悦。これに阿部もニヤニヤが止まらず、2人の仲の良さが改めて浮き彫りとなった。