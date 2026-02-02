ABS秋田放送

女子バスケットボールWリーグ2部・フューチャーリーグのアランマーレ秋田です。

1日にアウェー兵庫で行われた今シーズンの最終戦で逆転勝利をおさめ、1部・プレミアリーグへの昇格をかけた入れ替え戦出場に望みをつなげました。

1部・プレミアリーグ昇格に向け、勝利が絶対条件、2位のアランマーレ秋田。

1日、今シーズンの最終戦で5位のSMBC東京ソルーアと対戦しました。

リーグトップクラスのリバウンドを誇るアランマーレ。

インサイドを中心に得点をあげ、序盤から競り合います。

しかし、第2クオーター終盤、相手にディフェンスの裏を突かれるなど連続で7点を奪われました。

リードを広げられ試合を折り返します。

それでも、集中力を切らしませんでした。

ディフェンスを立て直し、速攻からの得点に、

インサイド中心の攻撃を継続して追いつくと、第3クオーターの最終盤で逆転に成功します。

勢いそのまま、第4クオーターも攻めのバスケを展開し、リードをさらに広げました。

80対68と2桁の点差をつけ快勝したアランマーレ。

負けられない戦いをものにし、プレミア昇格に望みをつなげました。

アランマーレはプレミア昇格をかけた入れ替え戦に出場できる2位に浮上しました。

今シーズンは17勝7敗と、勝ち越しはWリーグ参入後初めてです。

次の週末に残り2試合を控えている3位の山梨が、連勝しなければアランマーレの2位が確定します。

昨シーズンから大きな飛躍をみせたアランマーレ秋田。

入れ替え戦出場を期待して待ちたいと思います。


