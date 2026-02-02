アランマーレ秋田 今季最終戦で逆転勝利！ 1部昇格をかけた入れ替え戦出場に望みつなぐ
女子バスケットボールWリーグ2部・フューチャーリーグのアランマーレ秋田です。
1日にアウェー兵庫で行われた今シーズンの最終戦で逆転勝利をおさめ、1部・プレミアリーグへの昇格をかけた入れ替え戦出場に望みをつなげました。
1部・プレミアリーグ昇格に向け、勝利が絶対条件、2位のアランマーレ秋田。
リーグトップクラスのリバウンドを誇るアランマーレ。
インサイドを中心に得点をあげ、序盤から競り合います。
しかし、第2クオーター終盤、相手にディフェンスの裏を突かれるなど連続で7点を奪われました。
リードを広げられ試合を折り返します。
それでも、集中力を切らしませんでした。
ディフェンスを立て直し、速攻からの得点に、
インサイド中心の攻撃を継続して追いつくと、第3クオーターの最終盤で逆転に成功します。
勢いそのまま、第4クオーターも攻めのバスケを展開し、リードをさらに広げました。
80対68と2桁の点差をつけ快勝したアランマーレ。
負けられない戦いをものにし、プレミア昇格に望みをつなげました。
アランマーレはプレミア昇格をかけた入れ替え戦に出場できる2位に浮上しました。
今シーズンは17勝7敗と、勝ち越しはWリーグ参入後初めてです。
次の週末に残り2試合を控えている3位の山梨が、連勝しなければアランマーレの2位が確定します。
昨シーズンから大きな飛躍をみせたアランマーレ秋田。
入れ替え戦出場を期待して待ちたいと思います。
