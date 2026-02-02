JUBEEが、2026年第2弾シングル「LESS IS MORE feat. lilbesh ramko」を2月25日に配信リリースする。

“RAP ROCKERS”をテーマに掲げた連続リリースの2作目は、lilbesh ramkoとの共作に。2人は昨年10月、JUBEEがプロデュースするライブイベント『CROSSOVER #3』での共演を経て、お互いの音楽活動へのリスペクトから本楽曲の共同制作を開始した。

タイトルの「LESS IS MORE」は、“いらないものを削ぎ落とすことで、本当に価値のあるものを生み出す”というドイツのモダニズム建築家 ミース・ファン・デル・ローエの考えから着想を得ている。様々なツールが発達した現代に、あえてミニマルなスタイルで楽曲制作を行うlilbesh ramkoに、JUBEE自身が音楽活動を開始した頃の姿が重なり、お互いに「LESS IS MORE」という言葉に共感したことが起点となった。

意図的にディストーションをかけた“音割れ”全開のトラックは、lilbesh ramkoの独自性が発揮されており、叩きつけるような歪んだ重低音の中で、“いらないものだらけ”な現代に抗うように、2人のパンクスから放たれる孤独の叫びがぶつかり合う楽曲に仕上がっている。

また、JUBEEと親交が深く、楽曲「LESS IS MORE」のテーマに共鳴したアパレルブランド MUZE（R）（ミューズ）のディレクター／デザイナー SIVA（シヴァ）とのアートプロジェクト『JUBEE × SIVA(MUZE®) “LESS IS MORE”』の開催も決定。

JUBEEとlilbesh ramkoが楽曲制作を開始した2025年に、MUZE（R）もまた「LESS IS MORE」をコンセプトとしたコレクションを展開しており、この奇跡的な偶然によって、JUBEEと友人関係であるSIVAがもう1人の共同制作者としてクリエイティブに参加し、楽曲のアートワークを手がける形に発展した。

さらに、楽曲の世界観をインスタレーションアートとして表現する『JUBEE × SIVA(MUZE®) “LESS IS MORE”』ポップアップイベントが、2月27日～3月1日の3日間にわたり渋谷のMUZE GALLERYにて開催。店頭では、JUBEEとSIVAがセレクトしたビンテージアイテムを、「LESS IS MORE」アートワークとミックスさせリメイクすることで、新たなセンスと価値観が宿ったコラボアパレルとして数量限定で販売される。

なお、ポップアップ開催初日の2月27日20時からは、JUBEEとSIVAがDJとして登場するイベントタイムも開催。詳細はJUBEEのオフィシャルサイトおよびSNSにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）