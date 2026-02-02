1月30日～2月1日の北米映画市場は“異色”のランキングとなった。前週1位の『MERCY／マーシー AI裁判』から首位を奪ったのは、サム・ライミ監督最新作『HELP/復讐島』。週末3日間で2000万ドルを記録し、予想以上のスタートとなった。

参考：アメリカを記録的寒波が襲う、劇場400館が休業 週末No.1は『MERCY／マーシー AI裁判』

本作は、レイチェル・マクアダムス演じるリンダが、パワハラ上司ブラッドリー（ディラン・オブライエン）とともに、飛行機の墜落事故によって孤島で2人きりになってしまう復讐エンターテインメント。力関係が逆転した2人が巻き起こす、無人島での出来事とは……。

海外興収は810万ドルで、全世界興行収入は2810万ドル。製作費は4000万ドルと中規模のため、オリジナル脚本のホラージャンル作品としては上々の滑り出しだ。作品の評判もよく、Rotten Tomatoesでは批評家スコア93%・観客スコア87%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B+」を獲得。口コミ効果により、劇場興行はもちろん、その後の展開でも優れた結果が期待されている。

しかしながら、あえて言えば今週のポイントは第2位・第3位の作品にある。第2位はYouTuberのマークプライヤー（マーク・フィシュバック）による初監督作品『Iron Lung（原題）』、第3位はドナルド・トランプ大統領のファーストレディであるメラニア・トランプに密着したドキュメンタリー映画『メラニア』なのだ。

第2位『Iron Lung』の週末興行収入は1780万ドルで、『HELP/復讐島』とは約200万ドル差（最終的にもっと縮まるとの予測もある）。驚くべきは、かたやディズニー配給作品、かたやYouTuberが配給まで手がけた超インディペンデント映画であることだ。

本作は、同じくインディペンデントの同名ホラーゲームを映画化したもの。マークプライヤー自ら演じる主人公の囚人は、崩壊した世界で潜水艦に乗り込み、命がけの航行に挑む。製作費は300万ドルで、マークプライヤーは監督・脚本・主演のほか、出資と配給までを一貫して担った。

ビデオゲームのプレイ動画などで人気を博しているマークプライヤーは、YouTubeのチャンネル登録者数3820万人、オンラインのプラットフォームで累計7300万人のフォロワーを誇る人物。出口調査によると、観客の60%が男性で、85%が18歳～34歳という若年層だった。71%が「マークプライヤーが出ているから」映画館に足を運んだという。

しかし、本作で映画界に進出したYouTuberによる自主制作映画が、なぜ北米3000館規模の拡大公開を実現できたのか。マークプライヤー自身、YouTubeの収益を頼りにこの映画を製作しており、興行収入で利益を上げることや、劇場での拡大公開を実現することは目指していなかったという。

映画の存在感を高めたのは、ほかでもない彼のファンだった。マークプライヤーが本作の動画に、「地元の映画館に上映をリクエストしたら観られるようになる」と記したことで、ファンの熱烈な上映希望が巻き起こり、サム・ライミの最新作にも匹敵する上映規模となったのだ。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア50%・観客スコア89%（CinemaScoreは発表されていない）。作品が評価されるか、あるいはビジネス的なポテンシャルが認められれば、マークプライヤーがフィルムメイカーとしてスタジオにピックアップされる未来もありうるだろう。日本公開は未定。

第3位『メラニア』は、北米1778館で週末興収704万ドルを記録。音楽やコンサート映画を除くドキュメンタリー映画としては非常に優れた滑り出しで、事前に予測されていた300万～500万ドルを大幅に上回った。

2025年の大統領就任式までの20日間、メラニア・トランプに密着取材した本作は、2017年の性加害疑惑を受けて事実上の引退状態にあったブレット・ラトナー監督の復帰作でもある。Amazonは本作を4000万ドルで購入し、広報・宣伝費に3500万ドルを投入。ドキュメンタリーとしては屈指の高予算映画となった。

早くからメディアやジャーナリストからの反発もあった『メラニア』だが、Amazonマネーを投入した大規模なプロモーションと、ドナルド・トランプ大統領自身による後押しもあり、本国では一般の注目度が高かった。一部のメディアは「絶対に集客できない」と予測し、週末興収100万～300万ドルという予想も広がっていたが、蓋を開ければ結果は上々だ。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア10%と低評価だが、観客スコアは99%と大絶賛。CinemaScoreでも「A」評価を得ている。ただし、これは批評家と観客の乖離ではなくきわめて政治的な結果と見るべきだろう。ホワイトハウスの支援団体も宣伝活動に尽力し、高齢の女性にアプローチした結果、観客の7割以上が女性、年代別では7割が55歳以上という結果を得ていた。また大都市以外では、大統領の支持率が高い地域ほど興行収入も大きかったという。

なぜAmazonが本作に7500万ドルを投じたのかは不明。政権への接近を図るため、あるいはビジネスの可能性を期待されたためではないかと推測や批判が広がっているが、いずれにせよ、Amazonにとってこれがさほど大きな金額ではないことは確かだ。

劇場興行で黒字にならなくとも、Prime Videoへの加入者を増やせる見込みはある。Varietyによると、Amazonは有利なライセンス契約を結んでおり、Prime Videoでの配信時にコストの一部を回収できる計画。今後、ドキュメンタリーシリーズとして再構成されたものも配信される予定だ。日本でも劇場公開中だが、今後の配信スケジュールは不明。

そのほか今週は、ジェイソン・ステイサム主演のアクションスリラー『Shelter（原題）』も第5位に初登場。北米2726館で週末興収550万ドルと、製作費5000万ドルの作品としてはかなり厳しいスタートとなった。なお、前週1位の『MERCY／マーシー AI裁判』は公開2週目にして第7位まで転落している。

前週末は大寒波と大雪の影響で多くの映画館が休業したため、今週の北米市場は前週比プラス83%と好調だった（前年比ではマイナス5%）。1月の興行収入は6億6060万ドルで、前年比プラス12%と同じく順調。今後の大作ラッシュに期待がかかる。

【北米映画興行ランキング（1月30日～2月1日）】1.『HELP/復讐島』（初登場）2000万ドル／3475館／累計2000万ドル／1週／20世紀スタジオ

2.『Iron Lung（原題）』（初登場）1780万ドル／3015館／累計1780万ドル／1週／Markiplier

3.『メラニア』（初登場）704万ドル／1778館／累計704万ドル／1週／Amazon・MGM

4.『ズートピア2』（↓前週3位）580万ドル（+9.4%）／2880館（-50館）／累計4億895万ドル／10週／ディズニー

5.『Shelter（原題）』（初登場）550万ドル／2726館／累計550万ドル／1週／Black Bear Pictures

6.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（↓前週2位）550万ドル（-14.2%）／2800館（-350館）／累計3億8612万ドル／7週／20世紀スタジオ

7. 『MERCY／マーシー AI裁判』（↓前週1位）473万ドル（-56.2%）／3468館／累計1940万ドル／2週／Amazon・MGM

8.『The Housemaid（原題）』（↓前週4位）350万ドル（-11.2%）／2603館（-404館）／累計1億2068万ドル／7週／ライオンズゲート

9.『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（↓前週6位）291万ドル（-17.8%）／1703館（-318館）／累計9087万ドル／7週／A24

10.『28年後... 白骨の神殿』（↓前週6位）160万ドル（-53.3%）／2042館（-1464館）／累計2365万ドル／3週／ソニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年2月2日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W05/https://variety.com/2026/film/box-office/melania-documentary-box-office-strong-opening-weekend-send-help-1236645970/https://variety.com/2026/film/features/markiplier-iron-lung-4000-screens-fan-demand-1236641653/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/melania-box-office-comes-in-third-1236491295/https://deadline.com/2026/02/box-office-iron-lung-send-help-melania-shelter-1236703378/

（文＝稲垣貴俊）