BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ／Eはアキュート・アクセント付きが正式表記）が、現地時間2月1日にアメリカ・ロサンゼルスのクリプト・ドット・コム・アリーナで開催された『第68回グラミー賞授賞式』に登場。レッドカーペットで華やかなドレス姿を披露した。

【動画＆写真】①②BLACKPINKロゼ、レッドカーペットに登場 ③マニッシュな装いのステージショット ④⑤ステージ後は大胆スリットの黒ドレスで登場 ⑥⑦昨年”初”生披露した「APT.」ステージ

■BLACKPINKロゼ、チャーミングな笑顔で魅了

この日ロゼは、K-POPソロアーティストとして初めてとなる、グラミー賞のオープニングパフォーマンスを務めた。

レッドカーペットには、強めにウェーブした華やかな金髪ボブヘアに、Giambattista Valli（ジャンバティスタ ヴァリ）の洗練されたモノトーンのドレス、Tiffany（ティファニー）のジュエリーを合わせた装いで登場。ドレスはウエスト部分からボリュームのある白い生地が左右にふんわりと大きく垂れ下がったユニークなデザイン。クールでありながらキュートな魅力を併せ持つロゼにぴったりの装いだ。

スターのオーラを放ちながら堂々とカメラに応じ、時折のぞかせるロゼらしいチャーミングな笑顔で見る者を魅了。SNSでは「美しすぎる」「ドレス結構重いのかな？」「シンプルだけどロゼちゃんが着ると上品でエレガントに見える」「OUR NUMBER ONE GIRL！」など世界中のファンから感想が寄せられている。

■BLACKPINKロゼ＆ブルーノ・マーズ、『グラミー賞』で「APT.」ロックバージョンを披露

グラミー賞の公式Instagramには、大ヒット曲「APT.」をパフォーマンス中のROSEの写真が掲載。クロップ丈の白いタンクトップに、黒のネクタイを首元にゆるく巻いたモノトーンコーデでマニッシュに決めたロゼと、黒スーツ姿のブルーノ・マーズが並ぶ姿が写し出され、熱気あふれるステージの様子が伝わってくる。

■動画：パフォーマンス後は、大胆スリットの黒ドレスで登場

■動画：昨年、ロゼとブルーノ・マーズが“初”生披露した「APT.」のステージ