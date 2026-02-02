宇多田ヒカル『HIKARU UTADA ONLY MIX』DJイベント最新回映像を4日連続でプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルが2025年11月にリリースした『Mine or Yours』アナログレコード盤の発売を記念して、東京と大阪のタワーレコードで開催されたDJイベントの映像の公開が決定した。

■DJダイノジ、DJ KOMORI、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）、BiBiYUAが宇多田ヒカル楽曲をプレイ

DJダイノジ/DJ KOMORIが大阪で、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）/ BiBiYUAが東京で、それぞれ出演したDJイベント『HIKARU UTADA ONLY MIX』の模様を、2月2日21時より4日連続でプレミア公開。

最新曲「Mine or Yours」から、数々の宇多田ヒカルの楽曲まで、4人のDJ/アーティストがそれぞれ表現した貴重な内容となっている。

2026年に入り、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』に出演し、さっそく話題を集めている宇多田ヒカル。

放送終了後には、SNS上で「過去一貴重な番組と言っても過言ではないような」「めっちゃ感動した～！」「もっと観たいですぅ～」という声が多数集まっており、盛り上がりを見せている。

DJイベント映像の公開スケジュールは下記のとおり。

■02/02（月）21:00 プレミア公開 DJダイノジ

■02/03（火）21:00 プレミア公開 DJ KOMORI

■02/04（水）21:00 プレミア公開 BiBiYUA

■02/05（木）21:00 プレミア公開 オカモトレイジ（OKAMOTO’S）

