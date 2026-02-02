新規設定ファンド一覧 1月第4週（1月26日～1月30日）
1月第4週（1月26日～1月30日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇1月26日
ハイベータ日本株フォーカス・ファンド
運用会社：大和アセットマネジメント
〇1月30日
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）（インターナショナル・プレミア）
運用会社：アライアンス・バーンスタイン
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）（インターナショナル・プレミア）
運用会社：アライアンス・バーンスタイン
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０１（ぜんぞう２６０１）
運用会社：あおぞら投信
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド（当初漸増期間付、限定追加型）２０２６－０１（ぜんぞうプラス２６０１）
運用会社：あおぞら投信
ニッセイ／ＦＯＬＩＯねらってそなえる日経２２５
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド＜為替リスク限定型＞（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
株探ニュース