「日経225ミニ」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限5378枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月2日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5378枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5378( 5378)
バークレイズ証券 2861( 2861)
楽天証券 5080( 2850)
ソシエテジェネラル証券 2821( 2821)
SBI証券 5019( 1895)
松井証券 618( 618)
マネックス証券 328( 328)
フィリップ証券 235( 235)
日産証券 200( 200)
三菱UFJeスマート 405( 177)
ドイツ証券 96( 96)
JPモルガン証券 92( 92)
インタラクティブ証券 15( 15)
岩井コスモ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 223130( 223130)
ソシエテジェネラル証券 100823( 100823)
SBI証券 118679( 63837)
バークレイズ証券 47530( 47530)
楽天証券 58050( 28826)
松井証券 26652( 26652)
サスケハナ・ホンコン 18424( 18424)
日産証券 10657( 10657)
三菱UFJeスマート 15691( 8149)
JPモルガン証券 7070( 7070)
マネックス証券 4843( 4843)
ビーオブエー証券 4201( 4201)
みずほ証券 2604( 2604)
フィリップ証券 2384( 2384)
ゴールドマン証券 2394( 2362)
インタラクティブ証券 923( 923)
野村証券 703( 703)
モルガンMUFG証券 690( 690)
東海東京証券 445( 445)
広田証券 353( 353)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 21( 21)
マネックス証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
SBI証券 18( 8)
フィリップ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
楽天証券 10( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース