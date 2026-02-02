¡ÚÃæ¹ñ°ÍÂ¸¡Û¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤...´¶À÷¾É¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¡Ø¹³¶ÝÌô¡Ù¤Û¤Ü£±£°£°¡ó°ÍÂ¸¤Î¸¶ÎÁ¤â¡¡"Ã¦Ãæ¹ñ"¤Î¤¿¤á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©½°±¡Áª¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¡£Ãæ¹ñ¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÆüËÜÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Íè·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö½ÕÀá¡×´ü´Ö¤âÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î·ÑÂ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÀ½Â¤¶È¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö·³»öÅ¾ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉÊÌÜ¡×¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¡£µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÉÊÌÜ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¸½ºßÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¡Ö¹³¶ÝÌô¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÅìµþºâÃÄ¡¦ÛÉÎ´¾ï¶Ð¸¦µæ°÷¤Î¸«²ò¤ò¤â¤È¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ãæ¹ñ°ÍÂ¸ÅÙ¡¡£²£°£°£µÇ¯¤Ï£±£°£°¡ó¡¡¸½ºß¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¡££²£°£°£µÇ¯¡¢Ãæ¹ñ°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï£±£°£°¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¤ÏÍ¢ÆþÁíÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤â£¹£°¡ó¼å¤Ë¸º¾¯¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÌó£¶£°¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüËÜ¤Î¹ñÊÌ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢Æþ¤Î¿ä°Ü¡ä
¢§£²£°£°£µÇ¯¡¡£¸£³£¸£·£ô
¡¡¡¦Ãæ¹ñ¡¡£±£°£°¡ó
¢§£²£°£±£°Ç¯¡¡£µ£´£¸£·£ô
¡¡¡¦Ãæ¹ñ¡¡¡¡¡¡£¸£¹¡¥£¸¡ó
¡¡¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡£¹¡¥£¹¡ó
¡¡¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¡£°¡¥£³¡ó
¢§£²£°£²£´Ç¯¡¡£¸£³£³£µ£ô
¡¡¡¦Ãæ¹ñ¡¡¡¡¡¡£¶£²¡¥£¹¡ó
¡¡¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡£³£²¡¥£²¡ó
¡¡¡¦¥¿¥¤¡¡¡¡¡¡£´¡¥£¸¡ó
¢¨ºâÌ³¾Ê»ñÎÁ¤è¤ê¡Ê½ÐÅµ¡§ÆüËÜËÇ°×Åý·×¡Ë
¢¨´õÅÚÎà¶âÂ°¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥¦¥àµÚ¤Ó¥¤¥Ã¥È¥ê¥¦¥à
¡ÖÀºÏ£¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤«¤«¤ë¤¿¤á¡×Ãæ¹ñ¤ÎÀºÏ£¥·¥§¥¢¤Ï£¹£°¡óÄ¶
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÈÀºÏ£¥·¥§¥¢¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡ÊºâÌ³¾Ê»ñÎÁ¤è¤ê¡¡¤¤¤º¤ì¤â£²£°£²£´Ç¯¡Ë¡£
¡ã¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»ºÎÌ¡ÊÀ¤³¦¹ç·×£³£¹Ëü£ô¡Ë¡ä
¢§Ãæ¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡£²£·Ëü£ô¡¡¡Ê£¶£¹¡¥£²¡ó¡Ë
¢§¥¢¥á¥ê¥«¡¡¡¡£´¡¥£µËü£ô¡Ê£±£±¡¥£µ¡ó¡Ë
¢§¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¡£³¡¥£±Ëü£ô¡Ê£·¡¥£¹¡ó¡Ë
¢§¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£±£±¡¥£³¡ó¡Ë
¡Ê½ÐÅµ¡§USGS ¡ÈMineral commodity summaries 2025¡É¡Ë
¡ã¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÀºÏ£¥·¥§¥¢¡ä
¢§Ãæ¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡£¹£±¡ó
¢§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¡£´¡ó
¢§¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡¡¡£±¡ó
¢§¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡£³¡ó
¡Ê½ÐÅµ¡§IEA ¡ÈGlobal Critical Minerals Outlook 2025¡É¡Ë
¡¡À¸»ºÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÌó£¶£°¡ó¤Ç¡¢£²°Ì¤ËÌó£±£°¡ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀºÏ£¥·¥§¥¢¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬£¹£±¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþºâÃÄ¤ÎÛÉÎ´»á¤Ï¡ÖÀºÏ£¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤áÃæ¹ñ¤Î¥·¥§¥¢¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¶¦»ºÅÞ°ìÅÞÆÈºÛ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶Éé²Ù¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅöÌÌ¤Ïºß¸Ë¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò¡ÈÀïÎ¬Êª»ñ¡É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ï»ØÅ¦¡£¤«¤Ä¤ÆºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ûç¾®Ê¿»á¤Î¡ÖÃæÅì¤ËÀÐÌý¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë´õÅÚ¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ë¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÃæ¹ñ°ÍÂ¸¡É¤«¤éÈ´¤±¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¯¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¡£Ã¦µÑ¤¹¤ëÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÛÉÎ´»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ°Ê³°¤Ê¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¢¥¸¥¢³°¸ò¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÛÉÎ´»á¤Ï¡ÖÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Ç»î·¡¡¢¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Êý¸þ¤âÄó°Æ¡£¸½ºß¡¢ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤¬¼Â¸³Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©´¶À÷¾É¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¹³¶ÝÌô¡×¤â¡Ä
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ»þ¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¹³¶ÝÌô¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó·Ï¤Ê¤É¤Î¹³¶ÝÌô¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¤Û¤Ü£±£°£°¡óÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ë²Ì¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¶¡µë¤¬ÂÚ¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ëº®Íð¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¡×¡Ö¹ñ»º¶¯²½¡×¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ¡É¤Ï²ÄÇ½¡©
¡¡¹³¶ÝÌô¤Î¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ¡É¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤Î£±¤Ä¤¬¡¢¹ñ»º¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡££Í£å£é£ê£é £Ó£å£é£ë£á¥Õ¥¡¥ë¥Þ¤Ï¡¢£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó·Ï¹³¶ÝÌô¤Î¸¶ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ëÎÌ¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤ÎÍË¾¤ÊÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÛÉÎ´»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö³«È¯ÎÏ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¡¡½°±¡Áª¸å¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³¿Í°Ê¾å¡Ë¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¡£¤É¤Á¤é¤¬À¯¸¢¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÛÉÎ´»á¤Ï£²¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¼«Ì±¤¬²áÈ¾¿ô¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢·ÑÂ³¤Î¾ì¹ç
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤âÂÐÏÃ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÁÐÊý¤¬È¾Êâ¤º¤Ä²¼¤¬¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÀí³Õ¡¦Ì÷¹ñ¡¦ÀïÁèÀÕÇ¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬¾ùÊâ¤Ç¤¤Æ²¿¤¬¾ùÊâ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£²¡ËÃæÆ»¤¬²áÈ¾¿ô¡¡¿·À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î¾ì¹ç
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢ÆüÃæ ¡ÈÍ§¹¥¡É ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡ÊÆâ³ÕÉÜ £²£°£²£µÇ¯Ä´ºº¤Ç¤Ï£¸£³¡¥£´¡ó¡Ë¡¢ÂÐÃæ»ÑÀª¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÐºÑÅª¤Ë¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤ÄÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡£´Ø·¸²þÁ±¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©½°±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£