街中でも、自然の中でも。歩きやすさを追求！【ザノースフェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
通気・耐久・安定を一足に集約。日常からトレイルまで対応する万能モデル【ザノースフェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ザノースフェイスのスニーカーは、ライトアウトドアから日常のカジュアルシーンまで幅広く活躍する万能モデル。アッパーには耐久性に優れた人工皮革をメインに採用し、タフな使用にも対応する。さらに、甲部分にはPUボンディングメッシュを配置することで、通気性とフィット感を高め、長時間の着用でも快適な履き心地を保つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
インソールには6ミリメートル厚のパンチングインソールを採用し、高いクッション性と通気性を両立。足元のムレを軽減しながら、柔らかな踏み心地を提供する。ミッドソールには4つのサイドウォールを備え、横方向の安定感を高める構造となっており、歩行時のブレを抑えてスムーズな足運びをサポートする。
推進力を生むロッカー構造により、自然と足が前に出るような歩きやすさを実現。アウトソールには「Surface Control」を採用し、ドライな路面からウェットな路面まで高いグリップ力を発揮する。接地面が広く安定感があり、トレッキングシューズから着想を得たラグパターンがトレイルなどの不整地にも対応するため、アウトドア初心者にも扱いやすい。
ンプルで合わせやすいカラー展開で、街でも自然でも使いやすいデザイン。軽快さと安定性を兼ね備えた、日常とアウトドアをシームレスにつなぐ一足だ。
