高校世代の県内のトップチームが、熱い戦いを繰り広げたサッカーの交流戦です。

1日にピーススタジアムで行われた「長崎スタジアムシティU-18ファイナルカップ」。

リージョナルクリエーション長崎が、若手選手の育成やピーススタジアムを “長崎のサッカーの聖地” として発展させることなどを目的に、去年初めて開催し、今年2回目です。

今回は「V・ファーレン長崎Uー18」と、今年度の全国高校サッカー選手権県大会優勝校「九州文化学園」、インターハイの県代表だった「長崎総大附属」の3チームが参加。

3年生は高校サッカーの集大成として、試合に臨みました。

（九州文化学園 松本 士苑選手）

「3年間の集大成として、最後にみんなで思い切ってやれたことは思い出。

これを財産として、次につなげていきたい」

（V長崎U-18 上戸 涼生選手）

「V・ファーレン長崎U-18として自分たちの良さも出しつつ、3年生でサッカーをできたことがすごくうれしかった。

これから大学に向けてみんなサッカーをしていく中で、すごく思い出に残るいいゲームだった」

決勝戦では、V・ファーレン長崎Uー18が九文を下して優勝。

憧れのピッチに思い出を刻み、次のステージでの活躍も誓っていました。