モデルで俳優の栗原類さんが自身の公式X（旧Twitter）を更新。バレエを習い始めたことを報告しました。



【写真を見る】【 栗原類 】 「最近ご縁あってバレエを習っています」 バレエ挑戦を報告 「美しい足の甲」に絶賛の声が続々





栗原さんは「私の脚です。最近ご縁あってバレエを習っています。健康と気分にもいいので頑張ります」とコメントし、バレエスタジオでの練習風景を投稿しました。







また、バレエシューズを履いた足元の写真を投稿しています。さらに、栗原さんがバレエスタジオで片脚を曲げて膝につけるポーズを取っている姿も公開。黒のウェアに身を包み、集中した面持ちで練習に取り組む姿が収められています。







栗原さんはこの数日前の1月24日にも「昨日パッセやって無事に筋肉痛になりました。おはようございます」と投稿しており、バレエのポジションの一つである「パッセ」の練習による筋肉痛について触れていました。







この投稿に、「めっちゃ綺麗なバレエ向きの甲してて羨ましいです」「なんちゅう羨ましい足の甲なんや」「いいと思いますバレエは本当に骨格、筋力、体幹トレーニング、持久力、全て必要な踊りなので」「甲が美しいしパセも高い！むちゃくちゃ羨ましいですー!!」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】