パシフィックゴルフマネージメント株式会社（PGM、本社・東京）は2日、女子ゴルフの伊藤愛華（18）、岩永杏奈（17）、岩永梨花（14）とスポンサー契約を締結したと発表した。

3選手は同社のロゴが入ったウエアを着用して今季の試合に出場する。また同社は全国で保有・運営するゴルフ場を練習の場として無償提供するなど全面的にサポートする。

伊藤は昨年のプロテストでトップ合格を果たした注目ルーキー。最終予選会も16位の好成績を収め、今季前半戦の出場権を獲得しておりツアーでの活躍が期待されている。

伊藤はスポンサー契約について「ジュニアの頃から緑の甲子園などでなじみ深いPGM様にスポンサーをしていただけることになり、大変感謝しております。ルーキーイヤーでの初優勝を目標に、PGM様とともにJLPGAツアーを戦っていきたいと思います！」とコメントした。

岩永杏奈と岩永梨花は姉妹で、同社が特別協賛するPGM世界ジュニア選手権日本代表選抜大会に出場し、25年7月には日本代表として世界ジュニア選手権に出場し姉妹で優勝した。また姉の杏奈は25年下部ツアーの明治安田レディースで史上8人目のアマチュア優勝を飾った。ともに同社では初のアマチュア選手とのスポンサー契約となる。

岩永杏奈は「PGM様とは、世界ジュニア日本代表として世界に挑戦する機会を与えていただいたご縁もあり、一緒に歩んでいけることを楽しみにしています。目標とするプロテスト合格のために、日本全国にゴルフ場を展開されているPGM様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上の努力で精進していきます」と気を引き締めた。

岩永梨花は「PGM様がサポートしている世界ジュニアで、日本代表として姉妹同時に世界一になれたのもその機会を作っていただいたおかげです。まだ中学生のためプロテスト受験まで先は長いですが、さらなる上達のためにPGM様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上に頑張ります」と決意を述べた。