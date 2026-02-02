オリックス・山下舜平大投手（23）が、プロ7年目で自身最速となるキャンプ2日目でのブルペン入り。47球を投じ、最速は154キロを計測した。

「思っていたよりもブルペンが暖かかったので、自然と投げられたって感じですね」

昨季途中に腰のコンディション不良が癒え、状態の良さを維持。オフ期間は股関節や腰部に負担のかからない投げ方を模索し続け、リリースポイントも従来よりやや低くなったという。5、6割の力感で、脱力を意識した投球フォームながらも、力強いボールを投げ続けた。

「バランスを重視してやっているので。きょうはあんまり球速は気にしていなかった。ここからまた出力を上げていくときに、どう（フォームが）ズレるかが大事なんで」

2月中の160キロ到達を掲げながらも、故障なく1年間投げきりながら出力を維持する投げ方を現在も模索中。底知れぬ潜在能力を秘める23年新人王は、空位となっている開幕投手についても「そこに合わせて準備するのは大事。自分は自分のやることをやるだけ」。泰然自若の姿勢で、シーズンへの調整を続ける。（阪井 日向）