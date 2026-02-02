3月のWBCを戦う侍ジャパンに選出されたオリックス・宮城が、臨時アドバイザーとして宮崎キャンプに参加するダルビッシュ有（パドレス）について、まさかの宣言をした。

「（前回も）学ぶことはすごく多かったですし、一緒にもスワンボートに乗ったので。サンディエゴまで送り返したいと思います（笑い）」

前回大会も同僚だった2人は宮崎キャンプ期間の休日に、池などで足でこぐ「スワンボート」をともに楽しんだ。ダルビッシュは「宮城投手とスワンボートデート」とX（当時Twitter）に書き込み、山本、宇田川、今永、高橋宏も一緒だったことを明かしていた。宮城は「「最高でした！乗る前なんですけど、（ダルビッシュが）『サンディエゴ帰ろうかな』って言ってたので、ついていこうかなと思いました」と話し、報道陣の笑いを誘っていた。

3年前の思い出から飛び出した、「サンディエゴまで送り返したい」宣言。冗談はさておき、頼りになる臨時アドバイザーの存在について「やるべきことだったり、やりたいことがある中で、その時間を割いてまで日本のために来てくれることがありがたい。いろいろアドバイスをもらって、自分の野球人生のためにいい引き出しとなったら」と、再会を心待ちにしていた。

この日はキャンプ2日目で初めてブルペン入りし、WBC球を使って66球。全球種を使い、最速も146キロを計測した。「僕なりには結構体が動いていた。順調にいけています」。WBC連覇に向けて、ここまでは順風満帆な調整を見せている。（阪井 日向）

▼オリックス・岸田監督（宮城のブルペン投球について。WBC球とNPB球の違いは）「投げていて僕もあんまり思わなかったです。どっちのボールかな？と思うぐらいでした」