シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（42）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。母で歌手の藤圭子さんが出演した過去の映像を振り返った。

黒柳徹子は宇多田と初対面も「初めてお目にかかる気がしてないですよね。お母さまからお話を伺ってたので」と語った。2人は宇多田の母で歌手の藤さんの出演した同番組を振り返った。

藤さんは最初の出演で浪曲をやっていた両親についてトークし、2回目の出演では宇多田の出産について語った。3回目の出演は宇多田の歌声を自慢しており「（宇多田の歌声が）大好きで」と語っていた。

宇多田は「恥ずかしいな」と照れ笑いを浮かべていた。

4回目の出演は宇多田照実氏と夫婦で出演。親子3人での楽曲制作の背景などを語っていた。

宇多田は母の4回の出演を振り返ると「こんなに話してもらってたんですね」と語り「そりゃ初めて会った気しないですよね」と笑った。

黒柳は「前から知ってるなって感じだった」と笑った。

宇多田は音楽プロデューサー宇多田照実氏と藤さんの間に誕生。藤さんは69年のデビュー曲「新宿の女」で一躍有名になると「女のブルース」「圭子の夢は夜ひらく」などのヒット曲を世に送り出した。13年に62歳で亡くなった。