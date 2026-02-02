シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（42）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。母で歌手の藤圭子さんが出演した過去の映像を振り返った。

黒柳徹子は宇多田と初対面も「初めてお目にかかる気がしてないですよね。お母さまからお話を伺ってたので」と語った。

黒柳は「お母さまの映像をあなたと一緒に見るってことなんだけど。どうですか」と提案。「4回出ていただいててね、いつもね、良い話をしてくださいました。特にあなたの話をしてらっしゃる」と紹介し、VTRがスタートした。

当時35歳で番組に出演した藤さんは、米国で宇多田を出産した際のエピソードを披露しており、「1回も陣痛がなかったんですね。11カ月もおなかにいたんですけど」と告白してスタジオをどよめかせた。

「陣痛を起こす機械っていうのを付けられまして、大きな酸素ボンベ持ってきて、それに酸素をやって。（医者が）『どうですか』って言うんだけど、陣痛がどうかわからないんですけど…ただなんか、腹痛？ あれ陣痛？ なんなんでしょうかね？」と語り、スタジオを爆笑させていた。

宇多田は「すごい天然キャラなんですよね」と笑っていた。

藤さんは「痛いことはたしかでしたけども、ただの食べ過ぎておなか痛いって感じ」と天然発言を連発。宇多田は映像を見ながら涙を流し笑っていた。

宇多田は音楽プロデューサー宇多田照実氏と藤さんの間に誕生。藤さんは69年のデビュー曲「新宿の女」で一躍有名になると「女のブルース」「圭子の夢は夜ひらく」などのヒット曲を世に送り出した。13年に62歳で亡くなった。