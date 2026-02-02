1月31日、雛形あきこが、バラエティ番組『ミキティダイニング』（フジテレビ系）に出演。子育てを終えた後の“夫婦関係”を明かし、注目を集めている。

藤本美貴と、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春がMCを務める同番組は、ゲストとトークを展開しながら、冷蔵庫にある食材を使ってアイデア料理を作るという構成。今回は「キレイを保ち続ける美の秘訣大公開スペシャル!」と題し、坂下千里子、益若つばさ、雛形と夫で俳優の天野浩成が出演した。

雛形は、長女が25歳になり、家を出て一人暮らししていることを告白。夫婦2人で過ごす時間が増えたと語った。

「天野さんは、これまで一緒に過ごす時間が多かった娘が家を出て、時間を持て余していると語りました。雛形さんは『マジで何もしてないんですよ。この前も、舞台で全国まわって1週間くらい家を空けるときがあって。帰ってきたら、（天野から）自分の気持ちが整わないって言われた』と、天野さんが留守中に寂しがったことを明かしたのです。

天野さんは、奥さんが滞在するホテルに電話して一緒に泊まったり、家で過ごすときも四六時中、隣にいたりすることが多いそうです。天野さんの“強すぎる愛情”に、出演者も驚いていました」（スポーツ紙記者）

子育て卒業後、雛形を“溺愛”する夫の行動に関して、Xでは

《雛形あきこさんが大好きすぎるのですね》

《いつまで経ってもラブラブなの凄いと思う》

など、好意的に受け止める声があがっている。一方で、

《束縛激しいだけ》

と、困惑する声も見受けられる。

雛形は1998年にCMディレクターの男性と結婚し、2000年に長女を出産するも、2003年に離婚。2013年に天野と再婚したが、夫婦の距離感は注目を集めてきた。

「2018年、天野さんはバラエティ番組で、結婚後に雛形さんの姓に変え、婿養子に入ったことを明かしています。2023年には所属していた事務所を辞め、雛形さんの個人事務所に移籍し、現在は彼女の仕事の送迎も担当しているそうです。

また、2023年6月、雛形さんがバラエティ番組『痛快! 明石家電視台』（MBSほか）に出演した際、天野さんがスマホのGPSで奥さんの行動を24時間、チェックしていることも明かしていました」（芸能記者）

結婚から13年が経ち、子育てを終えるなど、家庭内で大きな変化があった。それでも、雛形夫婦の関係は変わらないようだ。

「子どもが家を出て、夫婦2人で過ごすことになると、なかには新しい生活に抵抗を抱く人もいます。その点、天野さんは結婚当初から、その言動が一貫しており、関係性も変わらないといえます。雛形さんはたびたび夫の溺愛エピソードを披露していますが、話す際はどことなくうれしそうな様子も見られるため、この距離感も心地よいのかもしれません」（同前）

公私ともに、夫の存在が雛形の支えになっているようだ。