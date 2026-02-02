脳出血で療養中の清原翔、友人に囲まれたバースデーショット公開「みんなから愛されてる」「相変わらず男前」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が2026年2月2日、自身のInstagramを更新。友人たちから誕生日を祝われたことを報告した。
【写真】療養中の清原翔、友人らに囲まれた誕生日ショット
清原は2月2日に33歳の誕生日を迎えたことを受け「昨日みんなが祝ってくれた！」と友人たちに囲まれたオフショットを投稿。モデルの守屋光治、タレントの木村なつみなど多くの友人が集まっており、清原は笑顔を浮かべている。
この投稿にはモデルの岸本セシルが「きよたんおめでとう〜！娘と1日違い」とコメント。ファンからは「素晴らしい1年になりますように」「みんなから愛されてる」「笑顔で溢れてる」「相変わらず男前」「素敵な人柄が伝わる」といった声が寄せられている。
清原は、2020年6月12日に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を実施。2021年2月1日、所属事務所が「その後複数回の手術を経て、現在は体調も安定し、脳に関しても異常はないとの診断結果を受けております。また、現在復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念しております」と現在の様子を報告していた。（modelpress編集部）
