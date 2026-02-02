今すぐ【無印良品】直行だーーーッ！ 40・50代に似合う「即戦力トップス」

即戦力になり春にも活躍するトップスがあれば、今買っても長く着られそう。シンプルで大人コーデでも着まわしやすく、着心地もよさそうなトップスを見つけるなら【無印良品】がおすすめ。今回はコーデに迷ったときにも頼りになりそうな、Tシャツとカーディガンを紹介します。気になったら今すぐチェックして。

着まわしが利くから色違いで欲しくなりそう

【無印良品】「なめらかリブ編みヘンリーネック長袖Tシャツ」\1,990（税込）

「なめらかで柔らかな肌触り」（公式サイトより）のヘンリーネックTシャツ。インナーとして即戦力になり春には1枚でサラッと着られて、着まわしが利くのも魅力です。ボタンの留め外しでスタイリングを楽しめるのもポイント。カラーは清潔感のあるオフ白・チャコールグレー・黒・スモーキーグリーン。いずれもミドル世代のコーデに取り入れやすいカラーです。

襟付きのきちんと感が大人の上品コーデにマッチ

【無印良品】「洗えるメッシュポロカーディガン」\4,990（税込）

「チクチクしない、やわらかな肌触り」（公式サイトより）のメッシュカーディガンは、今から春まで長く活躍しそう。ポロ襟できちんと感があり、上品に着こなしやすい一枚です。洗濯機で洗えてお手入れも楽ちん。ジーンズと合わせてカジュアルに仕上げたり、センタープレス入りのパンツできれいめに寄せるのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M