毎年訪れるバレンタイン。周りの人へ感謝を伝えるため、自分へのご褒美など、この時期は特別なチョコレートを手にすることが多いのではないでしょうか。

そんな2026年のバレンタインでは、“感謝”の想いが詰まったスペシャルなチョコレートが、ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」から登場！ 「ピエール マルコリーニ」は2026年で日本上陸25周年を迎えます。テーマは【Merci de tout Cœur （心からありがとう）】。日本を敬愛するピエール マルコリーニ氏が“感謝”の気持ちを込めて、日本のために作った日本上陸25周年限定アソートを、発表会イベントの模様と共にご紹介します！ ぜひシェフの“想い”を受け取ってください。

ピエール マルコリーニ氏が語る、日本への“想い”とは

ピエール マルコリーニ氏

ショコラティエ ピエール マルコリーニ氏にとって、“大好きな国”の一つである日本。これまで来日する度に、和の食材との多くの出会いと発見を重ねてきたそうです。

「“恋に落ちるときに理由がない、言葉にできない”ことと同じで、何か分からないけど感情が沸き上がったり、心に響き渡るものがある。いつも飛行機で来る度にドキドキを感じます。日本人の方は、職人技も進んでいたり、生産者の方もとても素晴らしく、品質の良いものを作っています。最先端であると同時に、伝統を重んじることや、近代性と過去を見つめているという、両方を兼ね備えた部分が魅力的」と、日本への熱い想いを持っていることがとても伝わります。

シェフ自らが産地訪問。厳選した日本食材を、ピエール マルコリーニならではのチョコレートで味わう

日本への感謝の気持ちを込めた新作チョコレート

そんな、日本が大好きだと語ってくださったピエール マルコリーニ氏がお届けする2026年のバレンタインは、日本上陸25周年を記念した限定スペシャルコレクション。これまで日本を訪れた際に出会った、日本に着想を得て作られたチョコレートが新たに15種類も登場します。今回はその中から、試食させていただいた7種をご紹介！

ピエール マルコリーニ氏から、「まずは香りから楽しんでいただきたい」と仰っていたので、どのチョコレートを食べるときも、ぜひ香りから美味しさを感じていただきたいと思います。

＜余韻 Velours Kinako＞ きな粉（大阪府） ※写真左

焙煎された香ばしいきな粉とピスタチオのプラリネのマリアージュ。最後に余韻として、きな粉の温かみのある味わいが口いっぱいに広がります。

大阪にある工場を訪れ、きな粉の焙煎方法や、どのような種類の大豆が使われているのかを見学してきたそうです。焙煎の強さによってきな粉の味わいは大きく変わり、実際に試食した結果、強めに焙煎したきな粉がチョコレートによく合うと感じ、今回のチョコレートに使用したとのことです。



＜涼風の記憶 Fraîcheur Ancestrale＞ スダチ（徳島県）・そば茶（⻑野県）・ミカン（和歌山県） ※写真右

まずはサイズに注目。今年25周年ということで、お礼の気持ちを込めて普段のプラリネよりも少し大きく作られたのだとか。口に入れるとスダチの爽やかで、さっぱりした味わいが広がります。

徳島県で100％有機栽培されたスダチを使用しているそうです。栽培地は山奥に位置しており、1日のうちに3回の温度変化が起こる環境だといいます。こうした寒暖差があるからこそ、ここでしか生まれない高品質なスダチが育ち、その魅力を活かしたチョコレートを楽しむことができます。

＜冬霞 Brume d'Hiver＞ ユズ（高知県） ※写真左

ユズとカシューナッツを組み合わせたチョコレート。ピエール マルコリーニ氏はカシューナッツが大好きなのだとか。このカシューナッツは燻製をしたものを使うことで、油脂が香りを包み込み、よりナッツの香りを際立たせてくれます。食感にアクセントを与える役割も果たしてくれています。

＜焙煎の静寂 Sérénité Torréfiée＞ ほうじ茶（鹿児島県） ※写真中央

ほうじ茶ガナッシュと燻製カシューナッツプラリネをビターチョコレートでコーティンされた一粒。最後の余韻に感じる塩味がアクセントになっています。

お茶の生産量日本一と言われる鹿児島県にある「熊田製茶」を訪問し、どの温度で焙煎すれば最も美味しくなるのかなど、お茶のすべてを知り尽くした生産者のこだわりを直接学んできたそうです。そうして生み出された香り高いほうじ茶を使用している点も大きな魅力で、お茶好きの方にもぜひ注目していただきたい一品です。

＜クール ココロ アグリュム キャラメル＞ ※写真右

ホワイトチョコレートの中に【ユズ・スダチ・ミカン】3種類の柑橘を使用した、とろっと食感のキャラメルが。やさしい甘さと爽やかな酸味との調和が楽しい一粒です。

＜アズキ ヴィオレット＞ ※写真左

アズキを使用したのは「いつかチョコレートに取り入れたい」と思っていたそうで、今回の25周年記念で実現したのだとか。組み合わせにスミレを選んだのは、「アズキの甘さに対してスミレがアクセントになってくれるから」と話します。他では出会えないこの味わいはぜひ実際に体験していただきたいです。

＜ガナッシュ ピュール コンゴ＞ ※写真右

ビターチョコレートに 3 種のナッツ、コンゴ産カカオのビターチョコレートガナッシュを重ねた一粒。生チョコからインスパイアされたそうで、日本の生チョコはとても柔らかいですが、この生チョコは力強さを与えたいという想いが込められているのだとか。コーティングはあえてしない独自のデザイン性が目を引きます。

周年記念限定ならではの可愛らしいパッケージにも注目！

今回のテーマである“心からありがとう”には、これまで支えてくれたすべての方へお礼をしたい。という想いを込めているのだとか。そんな想いがより伝わるエピソードとして、パッケージに描かれている「Merci de tout Cœur」は、なんとピエール マルコリーニ氏の手書きだそうです！ パッケージにも注目ですね♡

ぜひ今年のバレンタインは、ピエール マルコリーニのチョコレートと共に、大切な方へ“感謝の想い”を伝えてみませんか？

