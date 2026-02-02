衆議院選挙は2月8日が投開票です。福岡県朝倉市で去年、入居者の8割を外国人とするマンションの建設計画をめぐり、さまざまな議論が巻き起こりました。その朝倉市を含む福岡5区で、各候補者が訴える外国人政策に注目します。

■奥村誠悟記者

「このフェンスの向こうが、去年物議を醸したマンションの建設予定地です。現在も工事が進んでいる様子はありません。」



福岡県朝倉市内で進んでいたというマンションの建設計画。「想定される入居者の8割ほどが、中国や香港などの外国籍」という開発業者の説明が物議を醸し、市には問い合わせが殺到しました。





インターネット上では計画の「反対」を求める署名活動も行われました。朝倉市によりますと、土地の所有者は「地域との関係も考えると建設に協力できない」と話しているということです。

外国人との「共生」に課題を突きつけた騒動。その舞台となった朝倉市を含む福岡5区には、ご覧の4人が立候補しています。それぞれ、どのような外国人政策を訴えているのでしょうか。



去年、夏の参院選にも立候補した国民の新人・川元さんは、労働力としての外国人受け入れを増やす前にまずは、日本人がもっと働きやすい環境を整えたいと訴えています。



■国民・新 川元健一氏（46）

「外国人の方に多く働いていただいている産業もあると思いますが、まだまだ日本人が働ける余力があると思っています。それが103万円の壁の引き上げであり、次に取り組む社会保険制度の取り組み。」



衆院選への挑戦は2度目となる参政党の新人・岡部さん。党の政策である「労働力不足の解決を安易な移民依存に委ねない」という考えに沿って、外国人の移住を増やすことには反対だと主張しています。



■参政・新 岡部吉高氏（43）

「外国人の労働力なしに今の日本経済を支えるのは非現実的であるという認識ではあります。しかしながら、移民ありきの政策に対しては反対の立場。」



2度目の当選を目指す自民党の前職・栗原さんは、外国人との「共生」と不法行為などへの「厳正な対処」、双方が必要だと訴えました。



■自民・前 栗原渉氏（60）

「普通に日本でちゃんと生活していただいている方々との共生は必要だと思います。不法な状況、行為については厳正に対処する。これは大事です。」



社民党の新人・那須さんは、外国人を排斥せずに多様性のある共生社会にしていくべきだと強調しました。



■社民・新 那須敬子氏（66）

「日本経済が生き残っていくためにも、外国人と共に生きる共生政策へと切り替えていかなくちゃ。外国人を強制退去とか送還している段じゃないと。」



日本で、外国人と共に生きるために必要なことは何なのか。1票を決める判断材料の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。



衆議院選挙は次の日曜日、2月8日投開票です。