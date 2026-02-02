＜第68回グラミー賞授賞式＞バッド・バニー史上初の快挙！ ケンドリック・ラマーが史上最多受賞ラッパーに
米音楽賞の最高峰、第68回グラミー賞授賞式が日本時間2月2日に開催され、バッド・バニーの『DeBi TiRAR MaS FOToS』がスペイン語アルバムとして史上初めて年間最優秀アルバム賞に選ばれた。また最多9つのノミネートを獲得したケンドリック・ラマーは、最優秀レコード賞など主要2部門を含む最多5部門を受賞。ジェイ・Zの記録を破り、グラミー賞史上最多受賞ラッパーとなった。
次点となったのは、最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞などを獲得したレディー・ガガの3部門。最優秀新人賞には、イギリス出身のオリヴィア・ディーンが選ばれた。さらに、Netflixの大ヒット映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のメガヒット曲「Golden」が最優秀映像メディア楽曲賞を獲得し、K‐POPとして初めてグラミーに輝いた。
BLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズによる「APT.」のパフォーマンスで幕を開けた今年の授賞式では、シェールやハリー・スタイルズ、キャロル・キング、クイーン・ラティファとドーチー、ジェフ・ゴールドブラム、ニッキー・グレイザー、テヤナ・テイラーら豪華な顔ぶれがプレゼンターを務めた。
また、ジャスティン・ビーバーやレディー・ガガ、タイラー・ザ・クリエイターらがノミネート曲を披露したほか、新人賞候補アーティストがメドレーを披露。昨年亡くなったアーティストを偲ぶ追悼コーナーでは、ローリン・ヒルとワイクリフ・ジョン、ポスト・マローン、スラッシュ、チャド・スミらがステージに登場した。
第68回グラミー賞授賞式・字幕版及び二ヵ国語版（同時通訳）は、WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信される。
第68回グラミー賞主要4部門の受賞結果は以下の通り。★が受賞。
■最優秀レコード賞
「DtMF」バッド・バニー
「Manchild」サブリナ・カーペンター
「Anxiety」ドーチー
「WILDFLOWER」ビリー・アイリッシュ
「Abracadabra」レディー・ガガ
★「luther」ケンドリック・ラマー＆シザ
「The Subway」チャペル・ローン
「APT.」ロゼ＆ブルーノ・マーズ
■最優秀アルバム賞
★『DeBi TiRAR MaS FOToS』バッド・バニー
『SWAG』ジャスティン・ビーバー
『Man’s Best Friend』サブリナ・カーペンター
『Let God Sort Em Out』クリプス， プッシャ・T＆マリス
『MAYHEM』レディー・ガガ
『GNX』ケンドリック・ラマー
『MUTT』レオン・トーマス
『CHROMAKOPIA』タイラー・ザ・クリエイター
■最優秀楽曲賞
「Abracadabra」レディー・ガガ
「Anxiety」ドーチー
「APT.」ロゼ＆ブルーノ・マーズ
「DtMF」バッド・バニー
「Golden （From “KPop Demon Hunters”）」ハントリックス： イジェ, オードリー・ヌナ， レイ・アミ
「luther」ケンドリック・ラマー＆シザ
「Manchild」サブリナ・カーペンター
★「WILDFLOWER」ビリー・アイリッシュ
■最優秀新人賞
★オリヴィア・ディーン
KATSEYE
ザ・マリアス
アディソン・レイ
ソンバー
レオン・トーマス
アレックス・ウォーレン
ローラ・ヤング
