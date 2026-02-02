加藤ミリヤ、3年ぶりニューアルバム発売が決定 豪華プロデューサー陣が参加した全11曲
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが、3月18日に3年ぶりとなるニューアルバム『Velvet Grace』をリリースすることを発表。アルバムのリリースに合わせて新ビジュアルも公開された。
【写真】美しく、神々しい…加藤ミリヤ、妊娠9ヶ月の衝撃の“マタニティフォト”
同作には、すでに配信リリースされている加藤ミリヤ feat. LANA「LONELY」、加藤ミリヤ×椎名林檎「愛楽」といったコラボ曲や、「#東京LIFE」「One Last Kiss」のほか、GeG（変態紳士クラブ）、KB、Matt Cab、Ryosuke “Dr.R” Sakai、SHUYAら豪華プロデューサー陣が参加した全11曲を収録。鋭くも切ないラブソングから、母として、そして一人の女性として紡がれる強くしなやかなメッセージまで、加藤ならではの視点で描かれた楽曲が並ぶ。現代を生きる女性たちを中心に、さらなる共感を呼びそうだ。
初回仕様限定盤には、32ページにわたる撮り下ろしフォトブックが付属する豪華仕様となっている。昨年8月に第3子の出産を報告した加藤だが、公式インスタグラムなどには「産後直後とは思えない美しさ」「ますます磨きがかかっている」といった声が多数寄せられており、そのビジュアル面にも大きな注目が集まりそうだ。
さらに、アルバムのリリースを記念して、3月6日に東京・渋谷プレジャープレジャーにてリスニングパーティー＆ライブ『“Velvet Grace” Listening Party ＆ Live』の開催も決定。リリースに先駆けてアルバムの世界観をいち早く体感できる、プレミアムな内容のイベントとなる予定だ。
加えて、加藤のオフィシャルYouTubeチャンネルでは新たな企画がスタート。これまであまり表に出ることのなかった人物像や、アーティスト活動、日常の裏側に迫るコンテンツが展開されるほか、ファンから寄せられるさまざまな相談や質問に、加藤ならではの視点で答える企画も予定されている。
