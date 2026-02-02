札幌のスープカレーの人気店、関西に初出店 「スープカリーキング」京都・新京極に誕生【メニュー例】
札幌のスープカレーの人気店「スープカリーキング」が、関西初出店を果たした。「札幌スープカリーキング京都新京極店」が1月30日にグランドオープンした。
【写真】「札幌スープカリーキング京都新京極店」の外観
株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市）が展開。関西でも、札幌の本場の味を大切に守りながら、地域の暮らしや観光、地元の生産者と手を取り合い、日本の新しい食文化としてスープカレーを根づかせていく。
味の中心は、こだわりの手仕事から生まれるWのスープ。丁寧に下処理を施した鶏ガラとゲンコツに香味野菜を加えて煮込んだ「コクスープ」に、昆布・煮干し・かつお節を贅沢に使った「和風一番ダシ」を合わせたもの。さらに、独自調合したスパイスを重ね、香り高く、飽きのこない、毎日でも食べたくなる優しい味わい。
関西初出店を記念して、2月7日までの期間中、LINE会員登録で500円割引となるキャンペーンを実施する。
■「札幌スープカリーキング京都新京極店」店舗概要
札幌スープカリーキング京都新京極店
所在地：京都府京都市中京区新京極通三条下る, 桜之町 407-1 カレッジタウン詩の小路ビル 2F
席数：カウンター15席
営業時間：
月〜土 11:00〜22:00（21:00LO）
日・祝 11:00〜21:00（20:00LO）
メニューの一例
チキンカリー 1540円
チキン野菜カリー 1870円
豚角煮カリー 1540円
豚角煮野菜カリー 1870円
野菜カリー 1408円
納豆ひき肉カリー 1595円
シーフードカリー 2310円
辛さを15段階から選べるほか（一部有料）、100円〜各種トッピングを用意
