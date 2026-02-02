女優の小西真奈美（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。お伊勢参りの自然体ショットを公開した。

「お伊勢参りへ行ってきました」と報告。「ずっと仲の良い友人に誘われて、久々に旅をしようということでお伊勢参りへ」とつづった。

「いつも旅をする時にはお天気に恵まれる晴れ女な私たち。今回もお天気に恵まれ、人に恵まれ、美味しいものにも恵まれ 笑」と小西。「新鮮で神聖な早朝の空気と陽射しに包まれ、心身共に新たな息吹きを感じて 最高でした（寒さで鼻と頬が赤いですが）」とした。

「大人になってみんな忙しくなってくると、本当の本質の部分まで語れる友人はとても貴重な存在です。心が美しく、チャレンジすることを恐れず、家族想いなこの友人に、沢山の素敵な出来事が訪れることを願ってやみません」とし、「明日は節分、そして明後日は立春ですね 皆さんの日々にも、素敵な出来事が訪れることを願っています」と記した。

この投稿に、ファンからは「素敵です」「いつ見ても美人です」「自然体の姿に、いつも気持ちの後押ししてもらってます」などのコメントが寄せられている。