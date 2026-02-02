大仙市太田町で寒締めの小松菜の収穫が盛んに行われています。



一般的な小松菜よりも大きい小松菜で、今年も冬の厳しい寒さの中、甘みを蓄え大きくみずみずしく育っています。



深い雪に覆われた大仙市太田町の農業用ハウス。



育てられているのは……。



寒締めの小松菜です。



農家の清水川輝雄さんが育てるこの小松菜は「蓊まつ菜（おうまつな）」というブランド名で販売されています。



秋に種をまき100日以上かけてじっくり育てるため、大きさが一般的な小松菜の倍の50センチほどまで成長します。





冬の厳しい寒さの中で大きく育てることでより甘みが増し、みずみずしい食感になるといいます。清水川輝雄さん「寒さにあたることによって茎が中にゼリー入ったような茎になって太くなってくる」「普通の小松菜を食べない子どもが、ばぐばぐ喜んで食べる」「ファンは毎年増えておりますけれども、生産する側が誰もやりたいとか話してきませんので」「もうちょっとつくる方が増えていただきたいと」味が評判を呼び、いまでは県内だけではなく関東など全国各地に出荷されている「蓊まつ菜」。雪国の寒さが育む、いまが旬の寒締め小松菜の収穫は、今月中旬まで続きます。