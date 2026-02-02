２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・東上野の路上で１月２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、同月３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着後にも再度襲撃され、約５８００万円を奪われた三つの事件について報じた。

香港で逮捕された６人の中に羽田空港の事件では被害者だった内通者がいた、羽田空港での被害者の１人は昨年１１月にも約１億円の強盗被害に遭っていたなどの新たな展開も加わる中、コメンテーターで出演の元兵庫県警刑事部長の棚瀬誠氏は「１億であれ４億であれ多額の現金が狙われた事件に共通するのは、やはり、このタイミングで現金を持っていて、ここだと強盗、窃盗できるぞという情報が漏れていたということになりますから。犯人側にどうやって漏れていくのか、あるいは現金の運搬ルートがああなっている、こうなっているのを誰かが誰かに漏らしているということになりますので、被害者には現金の運搬ルートをいつ決めたのかとか、現金はいつ手元に来たかというのを丁寧に聞いていくことで犯人側との接点というか犯人側に情報が漏れたところを追求していくことになります。ゆっくり話を聞かないといけない事件だと思います」と今後の捜査について説明。

「今回はまさに現金がターゲットなので、なぜ現金じゃないといけないのか。なぜ香港じゃないといけないのか。香港だから狙われた事件だとすると、一連のお金の流れというのを被害者側から聞いていくことになります」と続けていた。