¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛµÜ±º·ò¿Í¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖÃË¤ÎÍ¥¤·¤µ¡× ¹äÏÓ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆËá¤«¤ì¤¿¤«
¡¡£²·î£±Æü¡¢¿À¸Í¡£SV¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡¢¡Ø¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡Ù¤¬GLION ARENA KOBE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡µÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£Ìµ¹ü¤ÊÈà¤Ê¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤í¤¦¡£TEAM KENTO¡Ê»î¹ç¤ÏTEAM TAITO¤È¤ÎÂÐÀï¡Ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀº°ìÇÕ¤ÎÀú¤ê¤À¡£
¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÌÖ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÜ±º¤Ï¥µ¡¼¥ÖÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿¹°¦¼ù¡ÊÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ë¤¬¥Ñ¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÏ¢Â³¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¹äÏÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì£Êý¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿ÃúÇ«¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤äÂç·¶ºÀ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÍºÂç¤ÊÃË¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬É½½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SV¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÇTEAM KENTO¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿µÜ±º·ò¿Íphoto by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢µÜ±º¤ÏÀº¶¯¤ÊÉð¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ÂÎ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤Î¹¶·â¼´¤È¤·¤Æ¡¢ÁíÆÀÅÀ¿ô¤ÏÆüËÜ¿Í£±°Ì¡£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¹¶·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¡£¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤ÏËÅÄ¹çÀ®»þÂå¤«¤é¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥ª¥à¥ë¥Á¥§¥ó¡¢¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¡¢¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¤ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°ÆüËÜ¿Í¥ª¥Ý¤À¡£
¡¡µÜ±º¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ñ¥¹¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ÎÀÕÌ³¤ò°ì¿È¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¡£¶õ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÄ·ÌöÎÏ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¿¶¤ê²¼¤í¤¹º¸ÏÓ¤Îµ°Æ»¤Ï¡¢Å¨¤Î´õË¾¤òºÃ¤¯»Â·â¡Ê¤¶¤ó¤²¤¡Ë¤Ë¤â±Ç¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¤ÏÆüËÜ¿Í¶þ»Ø¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢»þÂ®120¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â±Ô¤¤²óÅ¾¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ç¥°¥ó¤Ã¤È¶Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢µÜ±º¼«¿È¤Ï¡¢µá¤á¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÁü¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½µÜ±ºÁª¼ê¤Ï¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢µÜ±º¤Ïµ£Á³¤È¤·¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¡Ö"¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤"¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Û
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡ÊºòÇ¯£¹·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ë¡¢ÂåÉ½¤ÇÀï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢"¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë°Õ¼±¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥³¡¼¥È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¶¯¤¤¡£¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë"²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤â"¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤«"¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÀÚ¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¡¢ÀÕÇ¤¤òÅ¾²Ç¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µÜ±º¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤òÎ§¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¡¢µ»¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡£¤½¤ÎÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤µ¤Ë¿§µ¤¤¬Î©¤Á¾å¤ë¡£
¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Ë¤ÏÃ©¤êÃå¤¤¿¤¤¶ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÉé²Ù¤Ç¿´¿È¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢"¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤"¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡µÜ±º¤Ï²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Å¹ü¤µ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î"±ð"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬ÂÇ³«¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤¬¾ú¤·½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¡¢Í¾Íµ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×
¡¡¤±¤Ã¤·¤ÆÂ¿ÊÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤ÎÊü¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤ÍÍ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤«¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬»íÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¿Í¤Ï¾µÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÇÔËÌ¤¹¤é³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£Éé¤±¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£·þÅÚ½ÅÍè¡¢¼¡¤ÎÀï¤¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡½¡½¤à¤·¤íÇÔËÌ¤¬¡¢µÜ±ºÁª¼ê¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤¦¿Ö¤Í¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÏÄã¤¯ÂÀ¤¤À¼¤ÇÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò"¤â¤Ã¤È"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢Âç²ñÃæ¤Ë½¤Àµ¤·¡¢²þÁ±¤Ç¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê½¤Àµ¡¢²þÁ±¤Î¡Ë·«¤êÊÖ¤·¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¡¤Á¤«Éé¤±¤«¡£·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡µÜ±º¤Î¼ÁËÑ¤µ¤Ï¹äÄ¾¤µ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÃÃÏ£¤¬Èà¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ÷¤¤Î©¤Ä¤Û¤É¤Ë¡£2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤â¡¢º¸ÏÓ¤ÏÓ¹¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£