¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¤¬À¤³¦¥¿¥Ã¥°½éËÉ±Ò¡ª¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÎëÌÚ½¨¼ù¡õ¿ÛË¬Ëâ¤¬Ì¾¾è¤ê
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±Æü¤Î²ÆìÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥é¥ß¥Æ¥£¡Ê£Ô£ï£Ã¡Ë¡×¤Î°½ÉôÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢Âç¿¹ËÌÅÍ¡Ê£³£°¡Ë¡õæ±Íò¡Ê£³£´¡Ë¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¹ç·×¿ÈÄ¹£´£±£³¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ëàÄ¶µðÂç¥¿¥Ã¥°á¤Î£Ô£ï£Ã¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤«¤·ËÌÅÍ·³¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤¬æ±Íò¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ÇÃ´¤¬¤ì¡¢°½Éô¤ÏËÌÅÍ¤«¤é½½»ú¸Ç¤á¤ò·è¤á¤é¤ì¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°½Éô¤Ï¡¢æ±Íò¤¬Ã´¤¤¤ÀËÌÅÍ¤«¤éÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬È´¤±¡¢ËÌÅÍ¤À¤±¤¬¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ï°½Éô¤ÈËÌÅÍ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¡£°½Éô¤ÏËÌÅÍ¤ÎÌµÁÐ°ìÁ®¤ò¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥¹¡¦¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊÀû²ó¼°¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°½Éô¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¡¢²Æì¤Ç½éËÉ±ÒÀ®¸ù¤À¡£¤Þ¤¡ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤À¤±¤É¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¡£¤³¤³¤Ç¸½¤ì¤¿ÎëÌÚ½¨¼ù¤«¤é¡¢¿ÛË¬Ëâ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤Î¼¡´üÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£°½Éô¤Ï¡ÖÃ¯¤ÎÄ©Àï¤Ç¤âµñ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¡£¤¿¤À¡¢º£¸À¤Ã¤¿¿ÛË¬Ëâ¤ÏËÜÅö¤ËÍè¤ë¤Î¤«¡©¡¡Íè¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶áÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç»Ñ¤ò¸«¤¿µ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡£¤Ý¤Ã¤È½Ð¤ÆÍè¤Æ¼è¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤¬´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢ÀäË¾¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÄ©Àï¤ò¼õÂú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿æ±Íò¤Ï¡Ö½êÂ°¤À¤È¤«¥Õ¥ê¡¼¤È¤«¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï¤µ¡¢·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤è¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¶ËÌÅÍ·³¼¤á¤ë¤ï¡£°¤£¤Ê¡×¤ÈËÌÅÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¡£ËÌÅÍ¤È¤ÎàÂ´¶ÈÁ°¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Áá¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£