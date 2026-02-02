ファンシーな空間にテンションが上がる推し活専門店

池袋駅から徒歩約2分。アミューズメント施設「GiGO 池袋3号館」の7階にあるのが、推し活専門ショップ「fanfancy+ with GiGO 池袋3号館」です。

入り口を入って左手にあるエレベーター、または階段を利用して向かいましょう。

入り口では、お店のロゴが入ったネオン看板とハート型のフラワーアレンジがお出迎え。

白とピンクを基調としたファンシーな空間が広がっており、足を踏み入れた瞬間からテンションが上がります♪

なんとすべての商品棚がオーダーメイドというこだわりぶり！

「ファンシー」をイメージしたデザインで、世界観を見事に演出しています。

無料のフリースペースも用意されていて、後ほど紹介するドリンクを飲みながらひと息ついたり、自分の推しグッズを飾ったりするときに利用できます。座席はカウンター4席、テーブル2卓です。



「fanfancy+ with GiGO 池袋3号館」では、ぬいぐるみやアクリルスタンド、カードなど、推しのグッズをもっと輝かせるためのかわいいアイテムと、オリジナルドリンクを販売。

同ブランド店舗の中でも最大級となる、約150種類がラインナップしています。

※同じ商品は1会計につきオープンパッケージ2点まで、ブラインドパッケージ10点までの個数制限あり



「るるぶ&more.」編集部が推したいのは「ノベルティ付きドリンク（いちごミルク）」1000円。ランダムのノベルティが1つ付いてくるドリンクで、フレーバーはいちごミルクの1種類です。

イチゴのほどよい酸味と、ミルクの香りや甘みがバランスよく感じられる一杯になっています。

ノベルティは、カードスリーブとアクリルパーツの2種類があり、どちらをもらうかは選ぶことができます。カラーバリエーションはそれぞれ8種類（色は選べません）。



クリスマスデザインのアクリルパーツは、ドリンクボトルやプレゼントボックス、くつ下などのモチーフが入っています。その汎用性の高さがお客さんから人気です。



店員さんおすすめ推し活アイテムを一挙紹介

ここからは「fanfancy+ with GiGO 池袋3号館」の店員さんに教えてもらった、おすすめ商品をご紹介します。

オンラインショップで購入できる商品もあるので、お見逃しなく！

ストロベリーリボン アクリルフレーム

「ストロベリーリボン アクリルフレーム（全7種）」各3080円

イチゴとリボンがモチーフのアクリルフレームセット。アクリルスタンドを飾れるフレームと、イチゴやリボンなどのアクリルパーツが付いてきます。カラーバリエーションはレッドやブルー、パープルなど全7種類です。

※キャラクターのアクリルスタンドは付属しません

※fanfancy+ with GiGO 店舗限定

フォトカードアクリルフレーム リボン ツイードチェック

「フォトカードアクリルフレーム リボン ツイードチェック（全10種）」各1320円

池袋店限定のフォトカード用アクリルフレーム。中身は開けてからのお楽しみとなる、ブラインドパッケージ仕様で、カラーバリエーションはレッドやブルー、イエローなど全10種類です。

※キャラクターのカードは付属しません

※池袋店限定商品

ルルリボン ゴシック ぬいぐるみケープ

「ルルリボン ゴシック ぬいぐるみケープ」Sサイズ2090円、S+サイズ2310円、Mサイズ2420円

この冬に登場した、ゴシックデザインのぬいぐるみ用ケープ。3サイズ展開で、キラキラ輝くビジューなどの装飾がたっぷり。推しに着せれば、一気にシックな雰囲気を楽しめます。サイズの詳細はオンラインストアでチェックしてみて。

※ぬいぐるみは付属しません

硬質カードケース カードサイズ ジーザスハートチェック

「硬質カードケース カードサイズ ジーザスハートチェック（全9種）」各660円

写真やカードグッズを入れて使える硬質カードケース。茨×ハートがモチーフのチェック柄デザインで、推しのイメージや身につけるアイテムに合わせて全9種からカラーを選ぶ楽しみ方もおすすめです。

※キャラクターのカードは付属しません

パレットリリーツイードバッグ

「パレットリリーツイードバッグ（全7色）」6800円

シンプルで上品なデザインのショルダーバッグ。500mlペットボトルが横に入るサイズ感で、機能性も十分です。

表面にはグッズを入れられるクリアポケット付きで、推しの缶バッジやキーホルダーを大量に飾る「痛バッグ」も楽しめます。

※キャラクターの缶バッジは付属しません



細部までこだわられたフォトブースで推し活

「fanfancy+ with GiGO 池袋3号館」はフォトスポットも見逃せません。雰囲気の異なる4つのフォトブースが用意されており、推しのぬいぐるみやアクリルスタンドを好きな場所に置いて撮影を楽しめます。

「これが無料⁉︎」と驚いてしまうほど、細部までこだわられたミニチュアのブースは、シーズンごとに入れ替わるのもポイント。訪れるたびに違った撮影が楽しめるのもうれしいですね。

ここからは、取材時に展開されていたフォトブースをご紹介。こちらは「ファンシーな子供部屋」がテーマのフォトブース。

ユニコーンのおもちゃなど、カラフルなインテリアがたっぷりで、「推しをどこに立たせたらかわいく撮れるかな」と試行錯誤しながら撮影する時間が楽しめそうです。

全国約190拠点を展開している花屋「日比谷花壇」とのコラボブース。フローリストによる花を使った白基調のデザインが施されています。

「ダーク」「ゴシック」がモチーフのフォトブースは、ゴスロリ系や執事風の衣装と特に相性が良さそう。ロウソクやティーカップなど、ミニチュアの完成度の高さにも注目です！

最後に紹介するのは、白を基調とした神聖な雰囲気が漂うフォトブース。ステンドグラスが飾られた教会のような空間に、花やテーブル、羽毛があしらわれています。

いかがでしたか？推しを彩るグッズを購入し、そのまま推し活も楽しめる「fanfancy+ with GiGO 池袋3号館」。

グッズのラインナップは同ブランド店舗の中でも最大級なので、「何かほしいな」と思ったときに訪れれば、きっと気になるアイテムが見つかるはず。ぜひ足を運んでみてくださいね！



■fanfancy+ with GiGO 池袋3号館（ふぁんふぁんしーぷらす うぃず ぎーご いけぶくろさんごうかん）

住所：東京都豊島区東池袋1-1-4 GiGO池袋3号館 7F

TEL：080-4831-8934（GiGO 池袋3号館）

営業時間：10〜22時

定休日：無休

アクセス：池袋駅から徒歩約2分



▶▶「推し活」の記事一覧はこちらから！



Text＆Photo：小杉環太（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。