ユーハイム本店があるのはJR元町駅から歩いてすぐの神戸元町商店街です。1909年にドイツ人の菓子職人、カール・ユーハイムが創業した洋菓子店「ユーハイム」。1919年に日本で初めてバウムクーヘンの製造・販売を行うなど100年を超える歴史を持ち、日本各地の約290店舗から幅広い層に洋菓子の魅力を伝えています。

注目は本店のみで味わえる1日12食の限定メニュー。なかでも人気なのが、「本店特製ショートケーキセット」（ドリンク付き）1700円〜です。ほどよい酸味のラズベリージャムやイチゴ、甘さ控えめな生クリームをスポンジケーキがやさしく受け止め、ふんわり＆さっぱりした食感が楽しめます。ほか、本店限定のパフェなども人気。

2階のカフェスペースはドイツの伝統的なサロンを思わせる優雅な空間です。

おみやげにはぜひ看板商品のバウムクーヘンを！こちらの「神戸元町本店オリジナル マイスターの手焼きバウム」2376円は、バニラビーンズとすりおろしたレモンを生地に加え、職人の手で一層ずつ丁寧に焼き上げたしっとり濃厚な味わいです。

神戸で長年愛されるチョコレートの名店／モロゾフ 神戸本店

関西人にとってはおみやげの定番としてお馴染みのモロゾフ。ショップはデパ地下などで全国展開されていますが、関西ではカフェも有名なんです。なかでも神戸三宮の本店では、こちらでしか食べられないメニューが豊富に用意され、スイーツファンの間で注目の店舗として知られています。

数ある神戸本店のカフェメニューの中から、必食3品をご紹介。大定番の「カスタードプリン」は懐かしさ漂うビジュアルで、程よい弾力＆カスタードの風味が口いっぱいに広がります。ほか、チョコレートの名店たるモロゾフの実力を余すことなく堪能できる「チョコレートパフェ」やカフェ限定メニューの「アーモンドワッフル」もぜひ！

神戸本店に併設されたカフェはステンドグラスの鮮やかさと間接照明を用いた意匠が落ち着いた雰囲気。高い天井の42席を擁する広々した空間で優雅なカフェタイムを楽しむことができます。

100年近く愛され続け、変わらない製法のゴーフル／神戸風月堂 元町本店

レンガ壁にアーチ形のエントランスが風格たっぷりの神戸風月堂 元町本店。神戸の名所を描いたハイカラな壁時計には、ゴーフルをかたどった大きな振り子が揺れています。

お馴染みのゴーフルはサクッとどこまでも軽やかな食感と、はかなく溶けるようなやさしい甘さ。昔ながらの茶色い丸缶にぎっしり詰まったゴーフルは、いつの時代もうれしいおみやげです。

本店の喫茶スペースでは、コーヒーや紅茶とともに、スイーツや軽食などをゆっくり楽しめます。人気は銅板で一枚一枚丁寧に焼き上げた「手焼きホットケーキ」1210円。サクッ、ふわっとした食感がたまりません。季節のパフェもおすすめ。ほか、あんみつやぜんざいなどの和スイーツや和食御膳もスタンバイしています。

2026年で創業49周年を迎える「ケーニヒスクローネ」は、全国のデパ地下でもおなじみのドイツ洋菓子店。発祥の地・神戸にはスイーツがテーマの直営ホテル「ホテルケーニヒスクローネ神戸」があり、カフェ＆ショップ「くまポチ邸（くまぽちてい）」が併設されています。

1・2階はスイーツメニューが大充実のセルフスタイルカフェ。中でも人気は限定メニュー「くまポチプレート」1925円。モンブランorショートケーキ、ブリュレ、ソフトクリームのセットに、日替わりでケーニヒスクローネの人気の焼き菓子をプラス。コーヒー・紅茶・カフェラッテはおかわり自由なのも嬉しいですね。

広々とした2階には、色とりどりのソファやシャンデリア、そして年間を通じて飾られるクリスマスツリーが。ゲストがワクワクした気分で過ごせる時間を思い浮かべてデザインされています。

メルヘンなモチーフがかわいい！ イタリア直輸入の特別なチョコレート／カファレル 神戸北野本店

神戸・三宮トアロードの坂の上にある、イタリア・トリノの老舗チョコレートブランド「カファレル」の神戸北野本店。有名なのがきのこ型のチョコレート＆ポットですが、それ以外にも、かわいいアイテムがたくさん！ つぶらな瞳のネコのチョコレートは、思わず手に取ってしまうキュートなアイテム。中身は、厳選したヘーゼルナッツペーストをふんだんに使ったチョコレート「ジャンドゥーヤ」をミルクチョコレートでコーティングしています。

日本でカフェスペースがあるのは神戸北野本店だけ！ ここでは華やかで繊細なドルチェを味わえます。看板商品の「ジャンドゥーヤ」1540円は、ビターなチョコレートムースと、ジャンドゥーヤのまろやかなクリームブリュレが2層になったチョコレートケーキ。味わいはとっても濃厚なのに、ふわふわの軽い食感！

おみやげに最適な商品が入った缶も、キュートなデザインのものが豊富に揃います。食べ終わったら、小物入れとして使うこともでき、コレクターも多数。写真の「スーベニール 神戸北野限定缶」1512円は、“神戸らしい、ここでしか手に入らないようなおみやげがほしい”というリクエストから生まれた限定商品。

