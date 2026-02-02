人気YouTuber・Rちゃん、ヌードカラービキニで美スタイル輝く パリでのプールショットに「圧倒的な存在感」「ため息が出るほど美しい」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】人気YouTuberのRちゃんが2月1日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでプールを訪れた際の水着姿を公開した。
【写真】29歳美女YouTuber「女神様みたい」美バスト＆ウエスト際立つ紐ビキニ姿
Rちゃんは、フランス・パリのプールで撮影した写真を投稿。美しいバストやウエスト、スラリとした長い脚が輝くヌードカラーの紐ビキニ姿を披露した。
また、Instagramストーリーズでは「レンタル水着ある？って言ったら DIORの水着買うしかプール入れなかったよ」「ほんと、おかしな世界だぜ 最高」と、プールでのエピソードも明かしている。
この投稿にファンからは「圧倒的な存在感」「目が釘付け」「女神様みたい」「ため息が出るほど美しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Rちゃん、美スタイル輝く水着ショット披露
【Not Sponsored 記事】