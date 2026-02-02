NCT WISH、“王子様”に変身?!デビュー2周年記念ファンミーティングのポスター公開

NCT WISHが“王子様”に変身し、ファンの心を射止めた。

NCT WISHのデビュー2周年を記念したファンミーティングのポスターが公開された。

【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能

2月2日、NCT WISHのファンクラブコミュニティおよび公式SNSを通じて「NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING＜6人の王子が私にプロポーズしたら困ります＞」のポスターが公開された。先立って公開されたイラストバージョンのポスターをそのまま現実に写し取ったかのような、6人のメンバーの完璧なシンクロ率と優れたコンセプト消化力が注目を集めている。

（画像＝SMエンターテインメント）

今回のファンミーティングは、NCT WISHのデビュー2周年を記念して開催される。ロマンスファンタジー小説をテーマにした参加型公演として企画され、シズニ（ファンダム名）が投票を通じて公演内容を完成させる構成となっており、メンバーが“王子”に変身したポスターの公開によって、世界観への没入感がさらに高まっている。

本ファンミーティングはデビュー2周年当日の2月21日、午後2時30分と午後8時の2回にわたり、ソウル・蚕室室内体育館で開催される。ファンクラブ先行予約のチケットは、販売開始と同時に全2公演が完売となり、NCT WISHの圧倒的な人気を改めて証明した。

さらに、会場に足を運べないグローバルファンのために、Beyond LIVEおよびWeverseを通じてリアルタイム配信も実施される予定で、関連チケットは現在各プラットフォームにて購入可能となっている。

なお、NCT WISHは2月6日、マレーシア・クアラルンプールのメガスターアリーナ（Mega Star Arena）にて、『NCT WISH 1st CONCERT TOUR “INTO THE WISH : Our WISH”』を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）