巨人の大勢投手がWBCに向け注目選手を上げました。

3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)で世界一連覇を目指す侍ジャパン。大勢投手は2大会連続代表に選ばれました。

アメリカはア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ選手をキャプテンにホームラン王のカル・ローリー選手など強打者が集います。第3回大会の王者ドミニカ共和国もメジャー史上最高額の契約をしたフアン・ソト選手や2年連続シルバースラッガー賞のマニー・マチャド選手らが名前を連ねます。

各国の強打者の中で、大勢投手が注目しているのが“ウラジーミル・ゲレロJr.選手”です。

昨季のワールドシリーズで大谷翔平選手からホームランを打つなどブルージェイズの若きチームリーダーとして精神的にも、技術的にも引っ張ってきた選手です。

なぜゲレロJr.選手を選んだか尋ねると「(岡本)和真さんが今度チームメート。僕が打たれたりなんかしたら『あのピッチャーたいしたことなかった』って和真さんに言われたらいやなので」とまさかの回答をしました。