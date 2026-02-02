【WBC】アメリカ・ドミニカ共和国に集う強打者 大勢が意識するのは大谷翔平からホームラン打ったゲレロJr. その意外すぎる理由「和真さんが･･･」
巨人の大勢投手がWBCに向け注目選手を上げました。
3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)で世界一連覇を目指す侍ジャパン。大勢投手は2大会連続代表に選ばれました。
アメリカはア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ選手をキャプテンにホームラン王のカル・ローリー選手など強打者が集います。第3回大会の王者ドミニカ共和国もメジャー史上最高額の契約をしたフアン・ソト選手や2年連続シルバースラッガー賞のマニー・マチャド選手らが名前を連ねます。
各国の強打者の中で、大勢投手が注目しているのが“ウラジーミル・ゲレロJr.選手”です。
昨季のワールドシリーズで大谷翔平選手からホームランを打つなどブルージェイズの若きチームリーダーとして精神的にも、技術的にも引っ張ってきた選手です。なぜゲレロJr.選手を選んだか尋ねると「(岡本)和真さんが今度チームメート。僕が打たれたりなんかしたら『あのピッチャーたいしたことなかった』って和真さんに言われたらいやなので」とまさかの回答をしました。