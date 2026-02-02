タレントのマツコ・デラックス（52）が2日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、日本の地方都市の比較について語った。

番組では、札幌市と福岡市の比較がSNSで話題になっているとの記事を取り上げた。札幌の夏が意外と暑いのに対し、福岡の冬も意外に寒かったり、ラーメンの具がしっかりな札幌に対し、ラーメンが簡素な福岡、札幌には東急があり、福岡には阪急があるという、対極的な部分をまとめたもの。

マツコは「そりゃ違うでしょう」とバッサリ。その上で「デパート比べで言ったら、ほぼそっくりです。大丸があるんですよ、両方とも。あと、三越がある。三越伊勢丹が資本を入れている福岡の岩田屋と、札幌の丸井今井という。三越伊勢丹がやっている地元の老舗デパートだから。そっくりだから、構図が」と解説を加えた。

さらに、地方都市についての独自の見解を口に。「札幌と名古屋って私、似ていると思うんだよ。街の規模的にも。駅前と、1カ所、繁華街が凄く離れてあって（札幌のすすきの、名古屋の錦）、碁盤の目に道路がなっていて。札幌と名古屋と行くたびに似てるなって思う」と熱弁した。

あらためてトークは、札幌と福岡の話に。MCのフリーアナウンサー大島由香里から「住むとしたらどっちがいいですかね？」と振られると、マツコは「どっちも嫌なんですけど」と断言して笑わせた。「どうしてもと言われたら、札幌の方が友人が多いので、札幌かな」と答えつつ、「どっちも嫌なんですけどね」とかぶせ、さらに笑いを取っていた。